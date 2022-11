Militar mata colega com tiro na cabeça em briga na troca de turno do Ministério da Defesa

Dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) teriam brigado durante uma troca de turno no Ministério da Defesa. Segundo informações do site Metropoles, o desentendimento teria acontecido por volta das 7h deste sábado (19) e terminou com um dos militares atirando na cabeça do outro.

Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, teria sacado uma pistola e atirou na cabeça de Kauan Jesus de Cunha Duarte. O corpo da vítima teria sido encontrado dentro do anexo da pasta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o militar foi encontrado sem vida quando a ambulância chegou ao local.

Como se trata de crime militar, os inquéritos deverão ser tocadas pela própria FAB, sem a atuação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Ainda segundo informações do Metropoles, o carro do Instituto Médico Legal chegou para fazer a retirada do corpo por volta das 11h05.