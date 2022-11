Corpo de pescador cearense é encontrado no mar próximo a Luís Correia, no Piauí

O corpo de um pescador cearense foi encontrado no mar, próximo do município de Luís Correia, no litoral do Piauí, na manhã desta sexta-feira (18). O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar, com apoio de uma embarcação da Capitania dos Portos do mesmo estado.

A Marinha do Brasil detalhou que o homem foi levado ao Instituto Médico Legal, para identificação. O órgão suspeita que o caso pode estar relacionado com o desaparecimento de um tripulante da embarcação "Geisa Santos". O homem estava próximo da Praia de Tatajuba, no Ceará, quando sumiu, no dia 12 de novembro.

Conforme o g1 PI, a vítima foi identificada como Antônio Moras de Almeida, 48 anos, e era natural de Camocim, no Ceará. O corpo foi liberado durante a tarde desta sexta, às 17h30, para a família.

As equipes de resgate afirmaram que o homem apresentava avançado grau de decomposição e que estaria em alto mar há oito dias.