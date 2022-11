Menina de 12 anos desaparece no bairro São João do Tauape, em Fortaleza

Uma menina de 12 anos desapareceu no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na última terça-feira (16), após sair para ir à escola. De acordo com familiares, ela foi vista pela última vez no Terminal da Parangaba.

Luana Souza Lemos, de 12 anos, saiu de casa na manhã de terça, por volta das 7 horas, afirmando estar indo para a aula, na EMTI Professora Antonieta Cals. Horas mais tarde, entretanto, a instituição entrou em contato com a família, avisando que a menina não tinha aparecido.

A prima da adolescente, Mariana dos Santos, contou que colegas de Luana relataram que ela não teria chegado a entrar na escola, saindo na companhia de outra aluna, de 15 anos.

Uma dessas meninas chegou a confessar que dias antes, na quinta-feira (10), havia ido junto às adolescentes desaparecidas à "Praia dos Crush", onde Luana encontrou um jovem de 20 anos com quem mantém um relacionamento amoroso, segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela família e obtido pela TV Verdes Mares.

A colega ainda revelou no documento que, naquele mesmo dia, ao voltar para casa utilizando um carro de aplicativo, o trio foi questionado sobre já ter tido relações sexuais pelo motorista, que não foi identificado.

Ainda de acordo com a amiga de Luana, a dupla desaparecida teria manifestado a intenção de faltar aula, no dia 16, para novamente encontrar o homem de 20 anos na praia.

Mariana afirma que a prima não tem celular e que o último contato com ela foi feito na manhã daquela quarta-feira. As amigas da escola informaram que Luana e Leiliane, a outra menina desaparecida, conseguiram se comunicar com elas, e asseguraram que estavam bem e que voltariam para casa. Entretanto, após a interação, uma das colegas recebeu um pedido de socorro através de mensagem.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e transferida para a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por investigar casos de desaparecimento. Mais informações serão repassadas em um momento oportuno para não comprometer as investigações.

A prima da adolescente informou, também, que ela saiu de casa usando a farda da escola, nas cores branco e azul claro, calça jeans e tênis.

Legenda: Polícia pediu a colaboração das pessoas com informações sobre o desaparecimento de Luana Foto: Divulgação

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257-4807, da 12ª Delegacia do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Parentes de Luana têm recebido diversas denúncias falsas através de telefonemas e mensagens de texto, e pedem para que as pessoas se solidarizem com a angústia do momento, comunicando apenas informações verdadeiras.

CASO CLEIDSON

O sumiço de Luana acontece na mesma semana em que Fortaleza acompanhou o desaparecimento do menino Cleidson Lima de Sousa, também de 12 anos, no bairro Barroso.

Cleidson desapareceu no domingo (13) ao sair para brincar na rua, perto de casa. Ele havia saído na companhia de um amigo e, momentos antes de desaparecer, chegou a buscar um isqueiro na casa da vizinha, voltando a brincar na região, logo em seguida.

Na quarta-feira, o corpo de Cleidson foi encontrado em um canal próximo à residência da família. A identificação foi feita pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) nessa quinta (17) e divulgada pela SSPDS.

Ainda não se sabe o que provocou a morte do menino.