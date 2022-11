Mulher e adolescente são capturados suspeitos de tentativa de roubo em shopping de Maracanaú

Uma mulher e um adolescente foram capturados em flagrante, nesta quarta-feira (16), suspeitos de uma tentativa de roubo e um ato infracional análogo ao mesmo crime em uma loja do North Shopping Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu um simulacro de arma de fogo.

Desde a manhã desta quarta, circulam pelas redes sociais vídeos da movimentação no shopping após a "tentativa de arrastão". Nas imagens, é possível ver seguranças do estabelecimento contendo um adolescente de bermuda marrom, que está deitado no chão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes foram acionadas por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial. O crime ainda estava acontecendo quando o socorro foi acionado.

No local, os agentes encontraram o adolescente já contido por outro policial que estava de folga. "Em continuidade às diligências, a mulher [Evelen Santos Menezes, 20 anos], que também estava envolvida no crime, foi capturada tentando se evadir do local", disse a pasta. Além disso, na ação, também foi apreendido um simulacro de pistola.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o North Shopping Maracanaú informou que sua equipe de segurança atuou "prontamente" no episódio e que está prestando assistência ao lojista prejudicado. "O shopping segue à disposição das autoridades e reforça ainda o compromisso com a segurança de todos que frequentam o empreendimento através do treinamento constante de toda sua equipe e investimento em equipamentos de segurança".

Investigações

A mulher e o adolescente, de 15 anos de idade, receberam voz de prisão e apreensão e foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanú. Na unidade, Evelen foi autuada por tentativa de roubo e corrupção de menor. Já para o adolescente, foi registrado um ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo.

A Polícia Civil segue investigando o caso.