Comparsa de 'Majestade' em facção carioca é preso com fuzil no Ceará

Um integrante de uma facção carioca, comparsa de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de um fuzil calibre 556, na última quinta-feira (17).

[ATUALIZAÇÃO às 17h13]

Anteriormente, a reportagem havia dito que a arma pertencia a um empresário, mas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que esta arma não tem registro.

José Roberto Silva Barbosa, conhecido como 'Zé Caucaia', de 29 anos, tinha mandados de prisão em aberto pelos crimes de integrar organização criminosa, extorsão, tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando foi localizado em um imóvel no Distrito de Ipiranga, no Município de Boa Viagem (a cerca de 220 km de distância de Fortaleza), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na residência, foi apreendida uma pistola calibre Ponto 40, com três carregadores. Outro homem que estava no local, Denilson Tavares e Silva, 26, também foi preso em flagrante. Ele já tinha passagens pela Polícia por tráfico de drogas e extorsão.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota Durante a ação, 'Zé Caucaia' informou que mantinha outra arma de fogo em uma residência na cidade de Fortaleza, no bairro Messejana. Por meio de diligências até Fortaleza, os policiais militares do Bepi (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior) apreenderam um fuzil de calibre 556, que estava em um imóvel. A arma de grosso calibre foi encontrada em uma cômoda, onde também estavam 36 munições do tipo 556."

José Roberto e Denilson Tavares foram levados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil, em Fortaleza, para serem autuados.

A Polícia Civil do Ceará informou, em nota, que "um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 18º Distrito Policial (DP), nesta quinta-feira (17), e transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), unidade da Polícia Civil responsável por conduzir diligências no intuito de elucidar o caso".

'Zé Caucaia' não foi encontrado em operação

José Roberto Silva Barbosa, o 'Zé Caucaia', era procurado pela Polícia desde a deflagração da Operação Annulare, em novembro de 2021, quando mais de 800 mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos.

"A ofensiva foi realizada em Fortaleza e outras 50 cidades do Ceará – Região Metropolitana da Capital e Interior do Estado. A ofensiva policial foi a maior da história da Polícia Civil em combate a um único grupo criminoso", segundo a SSPDS.

A Operação foi desenvolvida a partir da prisão de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', em agosto do ano passado, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O aprofundamento da investigação sobre a atuação da mulher na facção carioca permitiu a Polícia a mapear outros integrantes do grupo criminoso.

'Zé Caucaia' tinha atuação criminosa principalmente em Caucaia e em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele responde a processos na Justiça Estadual por extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.

