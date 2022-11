Menina desaparecida no bairro São João do Tauape é encontrada

Na manhã deste sábado (19), a menina Luana Souza Lemos, de 12 anos, foi encontrada após passar três dias desaparecida. Segundo informado por parentes, a adolescente está bem e sob os cuidados da família.

Equipes de reportagem do Sistema Verdes Mares entraram em contato com os familiares da menina, que, seguindo orientações da polícia, não puderam dar mais detalhes sobre o caso, para não atrapalhar as investigações.

ENTENDA O CASO

Na quarta-feira (16), Luana havia saído de casa às 7h, alegando ir para à escola. Entretanto, horas mais tarde, a instituição entrou em contato com sua família, avisando que a menina não havia comparecido às aulas.

Mariana dos Santos, prima da adolescente, contou que a família entrou em contato com colegas de Luana, em busca de informações sobre o paradeiro da jovem. Uma delas revelou que a menina não chegou a entrar na escola, saindo na companhia de outra aluna, de 15 anos.

Conforme consta em relato presente no boletim de ocorrência registrado pelos parentes de Luana, uma das amigas de escola dela confessou ter faltado aula junto à dupla desaparecida na quinta-feira (10), para ir à "Praia dos Crush", onde encontrariam com um jovem de 20 anos, que seria namorado de Luana.

A menina ainda revelou que a intenção das adolescentes desaparecidas era voltar à praia na quarta, para reencontrar o homem.

No documento, também é mencionado que as duas meninas teriam entrado em contato com as colegas da escola, afirmando que estavam bem e que voltariam. Entretanto, após o contato, uma das amigas recebeu um pedido de socorro através de mensagem.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e transferida para a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por investigar casos de desaparecimento.