Família de soldado da FAB assassinado por colega divulga nota: 'não ficará impune'

A família de Kauan Jesus da Cunha Duarte, soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) morto no sábado (19) divulgou nota neste domingo (20) cobrando apuração sobre o caso. O militar faleceu com um tiro na cabeça, disparado por outro colega.

Os parentes dizem estar consternados com o assassinato de Kauan e denunciam um "descaso" por parte do Ministério da Defesa.

"Causa indignação o descaso como o Ministério da Defesa enfrenta a situação e o luto da Família. Nenhuma mensagem oficial fora transmitida, sequer para informar a respeito do falecimento de Kauan, o que enseja maior perplexidade. A situação e o contexto, do homicídio, são de extrema gravidade e não haverá qualquer espécie de tolerância, permissividade ou conivência no caso concreto", destaca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 19 anos foi morto por um colega militar, Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos. Como o crime envolve militares, a apuração do caso é conduzida pela FAB.

Em nota publicada nesse sábado, o Ministério da Defesa lamentou o "incidente ocorrido" e manifestou condolências aos familiares e amigos de Kauan. A pasta afirmou também que "acompanha a apuração e a investigação dos fatos".

Confira a nota da família

"Os procuradores que assinam a presente nota, constituídos pelos familiares de KAUAN JESUS DA CUNHA DUARTE como seus representantes legais nos procedimentos com vistas a apurar o crime de homicídio praticado por FELIPE DE CARVALHO SALES, tem a declarar que o clima de consternação motivado pelo assassinato e suas circunstâncias – para além das responsabilidades das autoridades institucionalmente designadas para a investigação do caso – indica a necessidade de apuração profunda acerca das motivações de natureza subjetiva que levaram o assassino a agir de forma brutal.

É necessário investigar a influência de terceiros, partícipes ou não, que instigaram o homicida a agir de forma cruel contra KAUAN, bem como o mote para tamanha violência e ódio.

Causa indignação o descaso como o Ministério da Defesa enfrenta a situação e o luto da Família. Nenhuma mensagem oficial fora transmitida, sequer para informar a respeito do falecimento de KAUAN, o que enseja maior perplexidade.

A situação e o contexto, do homicídio, são de extrema gravidade e não haverá qualquer espécie de tolerância, permissividade ou conivência no caso concreto. A Família de KAUAN JESUS, enlutada, agradece o respeito e a cobertura promovida pelos órgãos da imprensa.

A publicização das investigações, com transparência, ampla cobertura, isenção e participação da sociedade civil admitirá um desenvolvimento válido, legal e regular do processo investigatório, com a responsabilização do autor direto, eventuais participes ou instigadores, inclusive.

O homicídio de KAUAN JESUS causa consternação e tristeza e, observado o devido processo legal e a ampla defesa, não ficará impune, para o bem da história daqueles que sonham em servir à Pátria, para o bem da história da sociedade brasiliense e do Brasil."