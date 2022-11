Namorada lamenta morte de militar assassinado por colega: 'traz ele de volta, meu Deus'

A namorada do militar da Força Aérea Brasileiro morto com um tiro na cabeça por um colega neste sábado (19) lamentou a morte. Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos, faleceu após uma briga com Felipe de Carvalho Sales, 19, durante uma troca de turnos no anexo do Ministério da Defesa.

“É mentira, Jesus. Por favor, traz ele de volta para casa, meu Deus, por favor”, escreveu a jovem nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

O homicídio teria acontecido por volta das 7h da manhã deste sábado e teria sido ocasionado por uma briga entre os militares. Felipe, irritado, teria sacado uma pistola e atirado contra a cabeça do colega.

Como se trata de um crime militar, o inquérito será gerido pela Força Aérea e não terá a participação a Polícia Civil do Distrito Federal.