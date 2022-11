Renato Feder assumirá Secretaria de Educação de São Paulo após convite de Tarcísio de Freitas

O atual secretário de educação do Paraná, Renato Feder, concordou em assumir a posição no governo de São Paulo a partir de 2023, após convite do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos). O anúncio foi feito ao governador Ratinho Junior (PSD) na quinta-feira (17), conforme informações do G1 Paraná.

Apesar da mudança, o político deverá permanecer à frente da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná (Seed) até o fim deste ano.

CONHEÇA FEDER

Paulista, Feder cursou graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e se tornou mestre em economia pela Universidade de São Paulo (USP). Na carreira docente, atuou como professor, gestor e diretor de escolas.

Por oito meses, Feder foi assessor voluntário na Secretaria de Educação de São Paulo.

Em 2018, o político foi anunciado como secretário de educação por Ratinho. Em sua gestão, escolas cívico-militares foram implantadas no Paraná, além de aulas de programação, empreendedorismo e educação financeira.

QUEM PODERÁ ASSUMIR SEU CARGO

Quem deverá assumir a posição deixada por Feder é Roni Miranda, diretor de educação da Seed. Além de ter experiência na área, Miranda também tem o apoio dos aliados do governador e da base do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep)

Outro nome cogitado, ainda de acordo com a apuração do portal de notícias, é o do deputado federal Luizão Goulart. Atual membro do Solidariedade, o político já chegou a assumir a prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, pelo PT, o que pode interferir em uma possível escolha.