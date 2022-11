PM que permitiu bloqueio de rodovia diz que não irá comparecer à intimação do TSE

O coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante da Polícia Militar do Paraná (PM-PR), não irá comparecer à reunião no Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) a que foi intimado e que está marcada para a quarta-feira (23).

Em ofício enviado ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (18), o militar pontuou que "não poderá comparecer por incompatibilidade de agenda". Teixeira também não indicou que não irá enviar represente para a ocasião.

A intimação para reunião no TSE ocorreu depois do policial ser flagrado em vídeo incitando atos antidemocráticos em bloqueio da PR-151, em Ponta Grossa (PR) no último dia 2 de novembro, dois dias depois de Alexandre de Moraes ter ordenado a liberação imediata das rodovias em todo o País.

No vídeo, é possível ver o coronel prometendo que não iria multar os manifestantes, sanção que, por causa da determinação de Moraes, deveria ser aplicada pelo militar.

Dessa forma, Teixeira estaria assumindo cometer o crime de prevaricação, quando funcionários públicos retardam ou deixam de praticar deveres de sua função.

"Na verdade, a gente está prevaricando, já deveria ter feito (desbloquear a via). Vão começar a fazer multa de todo mundo. Multa de trânsito e aquela multa de R$ 100 mil", afirma o militar.