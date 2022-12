Estudante de Aquiraz nutre paixão pela Astronomia e já foi medalhista nacional

Dedicada a contar histórias de estudantes cearenses que se destacaram em diferentes campos dos estudos, a série Terra de Sabidos será lançada no próximo dia 28 de dezembro. Em 10 episódios, alunos, professores e pais contarão as trajetórias de sucesso em diferentes municípios do estado.

No primeiro episódio da série, Sarah Ingrid Alves, de 17 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio e moradora do município de Aquiraz, relata sua rotina de aprendizado e paixão pelos mistérios dos céus. A jovem foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), na edição de 2021.

