'Funcionamento pleno da barragem de Jati é prioridade'’, diz ministro em visita com Elmano ao Cariri

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, acompanhados de uma comitiva, vistoriaram, neste sábado (27), a barragem de Jati, localizada na cidade de mesmo nome, no Cariri cearense. A estrutura faz parte do Eixo Norte do Projeto da Transposição do Rio São Francisco.

Na vistoria, o ministro Waldez Góes destacou que a visita ao Ceará foi deliberação do presidente Lula. “Recebi determinação pessoal do presidente Lula para que as questões relacionadas à segurança hídrica no Nordeste fossem tratadas como prioridade. Também foi solicitação do presidente que possamos estabelecer a barragem de Jati para seu funcionamento pleno o quanto antes”, ressaltou.

A barragem de Jati, além de ser um reservatório para as águas vindas do São Francisco, é o ponto inicial de outro projeto de transposição, só que esse de responsabilidade estadual, o Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Legenda: Vistoria na barragem de Jati Foto: Hiane Braun/Governo do Ceará

No trecho 1, que vai de Jati até Cariús, segundo o Governo do Estado, são aproximadamente 146km de estruturas, com canal a céu aberto, túneis e sifões, com a função de aduzir a água da transposição do São Francisco até o Açude Castanhão e, futuramente, a Região do Cariri.

O governador Elmano de Freitas, na vistoria, enfatizou a relevância da chegada de recursos federais para a Região do Cariri.

Elmano de Freitas Governador do Ceará “Recebemos ótimas notícias. O presidente Lula garantiu o envio de recursos importantíssimos para a barragem de Jati, equipamento vital para o Cinturão das Águas. Tenho certeza que isso é muito importante para a cidade, para a população e para toda a região”.

Para o Cariri, segundo o Governo do Estado, o Cinturão das Águas representa um relevante aumento da garantia hídrica, pois estabelece uma maior aproximação da água da transposição com os municípios da bacia hidrográfica do Salgado, aumentando a disponibilidade de água hídrica para os múltiplos usos.

Histórico da Barragem

A barragem de Jati foi inagurada em 26 de junho de 2020, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o trecho 1 do CAC, da qual a barragem de Jati faz parte, ainda estava em fase de testes.

Dois meses depois da inauguração, no dia 21 de agosto um vazamento foi registrado na tubulação de concreto da barragem. Na ocorrência houve o rompimento de um duto que emite água para o Eixo Norte da transposição do São Francisco, em direção à Paraíba e ao Rio Grande do Norte.

Legenda: Barragem de Jati Foto: Hiane Braun/Governo do Ceará

A estrutura danificada à época era parte da obra de competência federal. O rompimento ocorreu um dia após o Governo Federal ter acionado a comporta que liberava água da barragem de Jati para o Cinturão das Águas do Ceará.

Em dezembro, após mais de três meses do vazamento, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do governo Bolsonaro, em 1º de dezembro de 2020 informou que a períciaconstatou que houve falha na montagem e operação das válvulas da barragem.

Os erros foram atribuídos pelo Governo Federal ao consórcio CMT/FAHMA, responsável pela operação do equipamento, à época do incidente.

Já o trecho I do Cinturão das Águas do Ceará foi inaugurado pelo Governo do Ceará no dia23 de fevereiro de 2022, ligando a Barragem de Jati até o município de Barbalha, por um canal com 75km de extensão.