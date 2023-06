Fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, descoberto no Ceará, é oficialmente repatriado da Alemanha

O fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, descoberto no Ceará e levado ilegalmente para a Alemanha, foi oficialmente repatriado ao Brasil nesta segunda-feira (12).

A cerimônia de repatriação contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnológica e Inovação (MCTI), Luciana Santos, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, do reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA), Francisco do O' de Lima, e de autoridades da Alemanha.

O governador Elmano de Freitas ressaltou que o retorno do fóssil é fruto do trabalho do Itamaraty e do estreitamento das relações diplomáticas com a Alemanha. "Eu tenho certeza que no dia de hoje o povo cearense fica muito orgulhoso de estar recebendo uma peça tão fundamental para a pesquisa, para a ciência, que explica parte da vida na terra", afirmou.

O Ubirajara jubatus foi levado do Brasil na década de 1990 por pesquisadores estrangeiros e ficou exposto no Museu Estadual de História Natural Karlsruhe, na Alemanha.

O fóssil chegou ao Brasil em 4 de junho e fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri. Após a cerimônia de repatriação, devem iniciar os trâmites para ele retornar ao Ceará.

Fóssil raro

O Ubirajara jubatus é do período Cretáceo e tem aproximadamente 110 milhões de anos. Essa é a primeira espécie não-aviária, com estruturas semelhantes a penas encontrada localizada na América do Sul, segundo o MCTI.

O dinossauro viveu há 110 milhões de anos, na região da Bacia do Araripe, no Interior do Ceará. O fóssil é do tamanho de uma galinha e revestido por penas em duas placas (positiva e negativa).

A primeira placa mede uma placa 47 cm x 46 cm x 4 cm, pesando cerca de 11,5 kg. E a segunda placa mede 47 cm x 46 cm x 3 cm, com peso aproximado de 8,0 kg. O dinossauro foi retirado de forma irregular do Brasil para a Alemanha.

Após a do fossíl descoberta ser publicada por pesquisadores ingleses e alemães em dezembro de 2020, a polêmica em torno do fóssil se intensificou. A saída dele do país foi questionada pela comunidade científica brasileira, que apontava para uma possível exportação ilegal.

O Conselho de Ministros do estado de Baden-Württemberg decidiu pela devolução do fóssil em 2022. Entre os motivos, está a não elucidação de aquisição e importação do fóssil.