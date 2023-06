Após décadas na Alemanha, fóssil do Ubirajara jubatus chega ao Brasil no domingo

Agora falta menos tempo para que visitantes do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, possam apreciar o fóssil mais disputado dos últimos anos. Deve chegar à Brasília no domingo (4), trazido por uma comitiva alemã, o fóssil do Ubirajara jubatus.

A solenidade oficial ainda terá a data marcada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A ideia é que a repatriação seja celebrada como uma vitória.

O Ubirajara é considerado um fóssil raro: seria o primeiro dinossauro não aviário com estruturas semelhantes a penas encontrado na América do Sul, conforme o próprio MCTI. Viveu há mais de 100 milhões de anos, um ancestral longínquo das aves que conhecemos hoje em dia.

O fóssil que está no Museu Estadual de História Natural Karlsruhe saiu do Brasil na década de 1990. É imensa a probabilidade de que isso tenha ocorrido de forma ilegal, conforme apontaram estudiosos.

Quando a sua descrição foi publicada em 2020, começou um movimento pela devolução. Nas redes sociais, #UbirajaraBelongstoBR virou um dos assuntos mais comentados.

A repatriação promete reinaugurar um novo momento na relação científica entre os dois países. Como já trouxemos aqui neste espaço, estima-se que a nação europeia tenha o maior acervo de fósseis do Cariri em todo o mundo, maior até mesmo do que o que exista explorado no Brasil.

Será uma vitória dupla sobre o colonialismo. Primeiramente, será repatriado da Europa para o Brasil. Além disso, não ficará em museu ou universidade do Eixo Rio-São Paulo. O MCTI já decidiu que virá para o Cariri, onde foi encontrado e de onde não deveria ter saído sem autorização.