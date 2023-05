Em nome do povo preto e sertanejo, hoje deveria ser feriado em Juazeiro do Norte

Hoje, 24 de maio, deveria ser feriado em Juazeiro do Norte, como o é o 24 de março. Sabe por quê? É o dia do aniversário de Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo. Seria justiça fazer isso assim como já é celebrado o nascimento de Cícero Romão Batista. Sem ela, esta cidade estaria longe de ser o que se tornou.

A Beata Maria de Araújo foi a protagonista do milagre que consagrou Juazeiro do Norte como terra santa. É fato que o Padre Cícero celebrava missas, distribuía hóstia, mas foi na boca dela que o pão fez-se carne sanguinolenta diversas vezes, foi na pele dela que as chagas surgiram, naquele cérebro deu-se o transe. Maria Magdalena tinha as visões. Cícero assistia a tudo.

E por que a beata ficou invisível na história do catolicismo do maior país católico do mundo? As razões são óbvias: mulher, preta, pobre e sertaneja.

Foto: Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Juazeiro do Norte

À época (precisa-se reafirmar, tamanha a atualidade do que foi dito), um padre francês disse que o milagre era impossível porque Jesus Cristo nunca sairia da Europa para fazer um milagre no Brasil.

Ora, esse racismo parece ter-se fossilizado naquele continente, seja nos estádios espanhóis (como se viu no caso do jogador brasileiro Vinícius Júnior), seja até mesmo no cinema: não me lembro de um único personagem negro nas telas de Pedro Almodóvar.

Voltando ao Brasil, onde o racismo também faz vítimas diárias, o Padre Cícero foi punido pelo milagre, sim, suspenso de ordens, excomungado, mas, homem, branco e clérigo que era, pôde refazer a própria vida neste orbe machista, em que o único deus é homem. Cícero nunca foi impedido de dizer o que pensava. Não da forma que o silêncio esmagou Maria Magdalena.

A Beata foi trancafiada, desapareceram com ela, condenada oficialmente ao silêncio. E, mesmo depois de morta, teve o corpo vilipendiado, desenterrado e desaparecido.

Virou a Beata sem túmulo, sem corpo, sem história. Atualmente, graças a um esforço voluntário feito principalmente por pesquisadoras, religiosas, políticas, Maria de Araújo começa a ter a memória honrada.

Legenda: A estátua da Beata Maria de Araújo, em Juazeiro do Norte Foto: Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Juazeiro do Norte

Há, inclusive, uma lei municipal que obriga que um quadro com o rosto dela esteja ao lado do de Padre Cícero em repartições públicas. Até o momento, isso só foi feito na sede da Secretaria de Cultura e no Memorial de Juazeiro do Norte. É um começo.

Legenda: Existe uma lei municipal que obriga que quadro com o rosto da Beata Maria de Araújo seja colocado ao lado do de Padre Cícero em repartições públicas. Foto: Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Juazeiro do Norte

Que a norma seja efetivada. O lugar da Beata é ao lado do Padre Cícero. Enquanto não entendermos isso, o racismo e a misoginia seguirão feito chagas abertas.

Atenciosamente,