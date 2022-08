Fortaleza teve 'contrato com a lua' por quase 90 anos; entenda

Se a energia elétrica hoje parece um recurso comum, não o era na Fortaleza de 170 anos atrás. Naquela época, a iluminação pública dependia de lampiões, mas apenas nas principais vias da cidade. E, mesmo assim, ainda havia cláusulas específicas que dependiam de um “contrato com a lua”.

Assim ficou conhecido, entre jornalistas e cronistas do período, um acordo feito entre a administração municipal e a empresa responsável por acender e apagar os lampiões, diariamente.

Nas noites comuns, os dispositivos permaneceriam ligados das 18h ao amanhecer do dia seguinte, ou até a lua sumir do céu. Porém, em noites de lua cheia, os lampiões deveriam ficar apagados, já que o satélite forneceria luz suficiente.

No livro “Centro - O ‘coração’ malamado”, que rememora o desenvolvimento do bairro com esse nome, o escritor Raymundo Netto descreve que, até quase a metade do século XIX, as noites eram muito escuras, “como breu”.

Raymundo Netto Escritor e jornalista “Os mais pobres se viravam com candeias de azeite ou velas de carnaúba, enquanto aqueles com maiores recursos, além das candeias e das velas, mantinham arandelas, com lâmpadas fraquinhas, penduradas”

Era comum, segundo os relatos, as pessoas dormirem às 20h e as ruas ficarem desertas. Arquivos de João Nogueira no Instituto do Ceará mostram que o Conselho da Província propôs a iluminação pública em 1834, com a preocupação de que a escuridão favorecesse a ocorrência de crimes.

A situação só começou a mudar em 1º de março de 1848, quando o coronel português Vitorino Augusto Borges foi contratado para instalar 44 lampiões na cidade, devendo mantê-los “limpos e brilhantes”, na gestão de Casimiro José de Moraes Sarmento. Eles eram à base de azeite de peixe.

30 metros era a distância entre os lampiões, de acordo com João Nogueira. Eles eram implantados em ziguezague e ficavam a 2,40 metros do chão.

“Nas noites de lua, não eram acesos, porque se imaginava que a luz da lua já era suficiente para iluminar aquela pequena vila e não precisava gastar o azeite, que vinha de fora e era um produto oneroso”, explica Patrícia Xavier, coordenadora pedagógica do Museu da Indústria, no Centro, onde está em cartaz a exposição "Eletricidade: história, memória e futuro do patrimônio energético no Ceará".

Mudanças na iluminação

Quase 20 anos depois, em setembro de 1866, o azeite de peixe deu lugar ao gás carbônico. No mesmo período, as praças ganharam preferência em vez das ruas na instalação de mais lampiões.

Na época, foi criada a função do “acendedor de lampiões” oficial. Francisco, ou “Chico Lampião”, atravessava o Centro carregando uma escada e fósforos e ligava, um a um, os bicos de gás, clareando as ruas. O trabalho, claro, ficava condicionado às fases da lua.

Segundo Patrícia Xavier, a principal diferença era que a chama acesa, como uma vela, emitia uma luz muito oscilante, ao contrário da constância da energia elétrica.

Esta só chegou à Capital cearense em 1912, pela operação da empresa Light, que passou a fornecer energia para alguns comércios e residências e para a alimentação de bondinhos. Anos depois, ela também conseguiu o domínio da iluminação pública.

Legenda: Bondinho elétrico percorrendo o Centro de Fortaleza em 1930. Foto: Arquivo Nirez

Assim, o “contrato com a lua” só foi rescindido 87 anos após os primeiros lampiões, quando finalmente a eletricidade ganhou espaço na cidade.

Em maio de 1933, ela foi implantada em caráter piloto na Rua Formosa (hoje Barão do Rio Branco). Em dezembro de 1934, chegou à Praça do Ferreira, e, depois, a outras ruas do entorno. Em outubro do ano seguinte, a Companhia de Gás finalizou o fornecimento de luz.

Legenda: Praça do Ferreira em 1936, quando a energia elétrica já havia sido integrada à iluminação pública. Foto: Arquivo Nirez

Desta forma, a iluminação elétrica se integrou a uma série de modernizações pelas quais a Capital vinha passando, incluindo a substituição da locomoção em burros pelos bondes.

