Fortaleza terá aplicação de vacinas de rotina e contra a Covid no feriado; veja onde se imunizar

No Feriado do Dia do Trabalhador, neste 1º de maio, a Prefeitura de Fortaleza abrirá uma unidade de saúde exclusivamente para vacinação de rotina e contra Covid-19. O serviço será ofertado no posto Irmã Hercília, na rua Frei Vidal, 1827, no bairro São João do Tauape, de 8h às 16h30. O atendimento ocorre mediante a capacidade diária máxima do equipamento.

No posto, segundo a Prefeitura, serão ofertadas a vacina contra a Covid-19, monovalente e bivalente, a da influenza para os grupos prioritários e imunizantes de rotina para crianças, adolescentes, adultos (incluindo gestantes) e idosos.

Além da vacina da Covid, estarão disponíveis os seguintes imunizantes:

Crianças : BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza;

: BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza; Adolescentes : HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT;

: HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT; Adultos e idosos : Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral);

: Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral); Gestantes: Hepatite; DTPA.

Quem pode se vacinar contra a Covid

1° dose: crianças a partir de 6 meses;

2° dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação;

3° dose: crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam CoronaVac no esquema primário, crianças de 5 a 11 anos e pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses;

4° dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses;

Bivalente: fortalezenses a partir de 18 anos de idade; população imunossuprimida e idosos a partir de 60 anos; gestantes e puérperas, profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. Fortalezenses acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência ou que possuem comorbidades.

Documentos necessários

Os adultos e adolescentes devem levar documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Já os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

No caso dos imunossuprimidos, é preciso levar a documentação que comprove a imunossupressão.

Os responsáveis pelas crianças devem apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.