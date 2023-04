Feriado do Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha em Fortaleza nesta segunda (1º)

O Dia do Trabalho, celebrado na segunda-feira, 1º de maio, é consolidado como um feriado nacional. A data também é comemorada em diversas nações do mundo em homenagem à classe trabalhadora.

Devido ao feriado, alguns serviços e estabelecimentos terão funcionamento fechado ou alterado em todo o Ceará. Os bancos, as lojas e a maioria dos serviços dos shoppings fecham, enquanto os bares, restaurantes e supermercados abrem normalmente. (Veja a lista abaixo preparada pelo Diário do Nordeste)

ORIGEM DO DIA DO TRABALHO

Surgido no final do século XIX em decorrência da Revolução Industrial, o dia é uma forma de assinalar as lutas que marcaram a história do movimento dos trabalhadores em busca de direitos. As maiores reivindicações eram por melhores salários, redução da jornada e condições menos precárias de trabalho.

No Brasil, a data passou a ser considerada como feriado em 1924, durante o governo de Artur Bernardes. No entanto, foi apenas no governo de Getúlio Vargas que o 1º de maio ganhou maior relevância, principalmente por conta do projeto político de aproximação com as classes trabalhadoras durante o Estado Novo.

Em 1º de maio de 1943, foi instituída a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma das principais ferramentas de manutenção dos direitos.

O QUE ABRE E FECHA NO CEARÁ NO DIA DO TRABALHO

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados do Ceará funcionarão normalmente na segunda, seguindo o horário de cada estabelecimento.

Padarias

Padarias também funcionam normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis terão fluxo normal em todo o estado.

Lojas

O comércio varejista e lojista de Fortaleza e do segmento de material de construção não abrirão durante o feriado, segundo comunicado do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) e do Sindicato do Comércio Varejista de Materiais De Construção (Sindimac).

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes terão funcionamento normal, de acordo com o Sindicato dos Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Ceará (Sindirest).

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques - Fechado

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h30 às 22h

Restaurantes - 11h às 23h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h

Cactus Sports Park – Fechado

Cobasi – Fechado

CLDO - Fechado

Lotérica – Fechado

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

RioMar Fortaleza

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online: 10h às 21h

Serviços:

Academia R2: 08h às 16h

Entretenimento:

Game Station: 12h às 22h

Cinepólis: verificar programação no site

RioMar Kennedy

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurante Kina do Feijão Verde: 11h às 22h

Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online: 10h às 21h

Serviços:

Abtran: 8h às 17h

Clínica Kennedy: 8h às 17h

Clínica SIM: 6h30 às 20h

Lavateria: 7h às 22h

Entretenimento:

Cinepólis: verificar programação no site.

Shopping Aldeota

Lojas, quiosques e praça de alimentação estarão fechados. Apenas o supermercado Pão de Açúcar ficará aberto no horário das 9h às 19h.

Del Paseo

O Shopping Del Paseo informou que terá funcionamento alterado neste feriado do Dia do Trabalhador. Lojas e quiosques fecham durante todo o dia, e as operações de alimentação e lazer, assim como Mercadinhos São Luiz, funcionam em horário diferenciado:

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de alimentação: 11h às 22h.

Day Play: 11h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Lojas Americanas: fechada.

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

SEFIN e SEUMA: fechados.

Benfica

O Shopping Benfica informou que, durante a data, o funcionamento de lojas, quiosques e box estará fechado. Já as operações de entretenimento e praça de alimentação deverão abrir normalmente.

Centro Fashion

Não funcionará no feriado do Dia do Trabalhador.

Agências do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas em todo o país. As atividades serão retomadas normalmente na próxima terça-feira, dia 2 de maio.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funcionará em regime de plantão durante o feriado do Dia do Trabalhador para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

As lojas de atendimento da Cagece estarão fechadas e retomarão o atendimento na terça-feira (2). O órgão orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado que entrem em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da Cagece.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que montará um plano de ação especial para o feriado:

lojas de atendimento estarão fechadas no dia, mas reabrem normalmente no dia 2, terça-feira;

equipes da companhia atuarão em campo durante o feriado.

Correios

Os Correios informam que não haverá atendimento nas agências.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público.

Metrô

De acordo com informações do Metrofor, a Linha Sul, o VLT Parangaba-Mucuripe e a Linha Oeste terão operação em horários especiais na segunda-feira (1º). Nas três linhas, o encerramento da operação ocorre mais cedo que o habitual e os horários de partida em cada estação também serão diferentes. Não haverá funcionamento nos VLTs de Cariri e Sobral.

>> Consulte a tabela de horários do metrô

Na Linha Sul, as últimas viagens serão às 18h e 18h10, saindo das estações Carlito Benevides (Pacatuba) e Chico da Silva (Fortaleza), respectivamente. No VLT Parangaba-Mucuripe, as últimas viagens serão às 17h30, saindo das estações Iate e Parangaba. As duas linhas iniciam a operação no horário de 5h30.

Já na Linha Oeste, a última viagem saindo da Estação Moura Brasil será às 17h30 e saindo da Estação Caucaia será às 16h45. Excepcionalmente nesta data, o início da operação na Linha Oeste será às 9h30, saindo da estação Moura Brasil e às 10h15, saindo da Estação Caucaia.

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ainda não informou como será o funcionamento das linhas de ônibus.

