Fortaleza registra 21,7ºC, segunda menor temperatura do ano, neste domingo

Fortaleza registrou neste domingo (22) a segunda menor temperatura do ano, com 21,7ºC. Entre a noite desse sábado (21) e a madrugada deste domingo também choveu na Capital cearense.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as últimas vezes que Fortaleza teve temperaturas mínimas menores foram em janeiro e fevereiro, com 20,9ºC.

Nesse sábado, a Capital já havia marcado 22,6ºC. Conforme o monitoramento da Funceme, as mínimas no Ceará neste domingo foram:

18,4ºC - São Benedito

18,5º C - Aiuaba

18,9ºC - Poranga

19,5ºC - Penaforte

19,8ºC - Parambu

Início do inverno

O inverno no hemisfério sul, começou na última sexta-feira (20), e as temperaturas baixam em todo o Brasil, apesar de ser "de forma mais sutil" em território cearense, de acordo com a Funceme.

Nesta época, é comum que o Ceará registre temperaturas mais brandas, por conta da transição da quadra chuvosa, que acabou no fim de maio.

Chuvas em 72 municípios

Choveu em 72 municípios cearenses entre 7h de sábado e 7h deste domingo, conforme a Funceme. A maior precipitação foi no município de Ibiapina, com 55 milímetros, seguido de Meruoca, com 38 mm. Em Fortaleza, foram anotados 28 mm.

10 maiores chuvas por posto do dia no Ceará