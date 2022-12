Festividades religiosas no Natal devem atrair multidão em cidades do Interior; confira programação

Três cidades com forte tradição no turismo religioso realizam, neste fim de semana, eventos festivos em alusão à Noite de Natal. Em Canindé, a expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas participem do “Natal FelizCidade Franciscana”, evento realizado há 8 anos e que cuja programação de 2022 se estende por todo o mês de dezembro, mas que terá seu ponto ápice na noite de amanhã (24).

“Às 22h teremos uma missa solene na Praça do Romeiro, cuja capacidade do local é de 100 mil pessoas. A expectativa é reunir uma multidão neste fim de semana”, pontuou a assessoria de comunicação da Paróquia-Santuário de São Francisco das Chagas. Além desta celebração, outras oito missas estão programadas para o sábado, em Canindé, e seis para o domingo.

O reitor do Santuário, Frei Gilmar Nascimento, destaca que o “Natal FelizCidade Franciscana” contempla, além de momentos de orações, programação cultural e social “na busca de promover na cidade uma sensibilização e preparação para a grande festa do nascimento de Jesus, na perspectiva da espiritualidade franciscana”.

Legenda: Em Canindé, a expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas participem do “Natal FelizCidade Franciscana” Foto: Divulgação

Juazeiro do Norte

Na cidade mais populosa do Interior cearense, o fim de semana em que celebra o nascimento de Cristo também contará com vasta programação religiosa. As atrações fazem parte da Romaria do Ciclo de Reis, que começa na semana que antece o Natal e prossegue até 6 de janeiro, dia de Reis.

Os dias com maior número de concentração de romeiros são sábado e domingo. Amanhã, dia 24, serão ao menos cinco celebrações. No domingo, outras seis missas.

"A primeira celebração da Natal, em Juazeiro do Norte, foi realizada por Padre Cícero Romão Batista, em 1871, na então Vila Tabuleiro Grande. Quando a data do nascimento de Cristo se aproxima, muitos romeiros visitam à cidade para relembrar este momento", detalha Padre Cícero José, pároco/reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores.

Sábado :

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores - Santa Missa às 6h, 9h e 12h

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores - Vigília de Natal às 17h

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores - Missa às 19h

Capela do Socorro - missa às 16h



Domingo :

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores - missas às 5h, 9h, 12h, 16h e 19h

Capela do Socorro - missa às 7h e 16h



A assessoria da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte não divulgou estimativa de público presente, mas a expectativa é de que ocorra um aumento na demanda frente aos recentes acontecimentos envolvendo o nome do patriarca do Município, Padre Cícero Romão Batista. O religioso teve autorizado, pelo Vaticano, o início do processo de beatificação.

"A cidade já está bastante cheia. Os últimos acontecimentos [processo de beatificação do Pe Cícero] vai atrair mais católicos e também novos turistas, que querem conhecer a história do religioso", concluiu o reitor da Basílica.

Santana do Cariri

Em Santana do Cariri, cidade distante 63 quilômetros de Juazeiro do Norte, as celebrações deste ano também deverão contar com um público superior ao registrado em anos anteriores. O motivo é semelhante ao que acontecera em Juazeiro: Benigna Cardoso da Silva foi beatificada neste ano, tornando-se a primira beata do Ceará.

Legenda: Igreja Matriz de Sra. Sant’Ana, onde Benigna está sepultada Foto: Divulgação

Haverá uma missa na noite de Natal, às 19h, na Igreja Matriz de Sra. Sant’Ana, local onde a menina Benigna está sepultada, e outras duas missas, no domingo, às 10h e 19h, no mesmo local. Em anos anteriores, o público variou entre 3 a 5 mil pessoas. Neste ano, a expectativa é de que as caravanas sejam triplicadas.

"Logo após a Beatificação, o Santuário de Benigna passou a triplicar as diversas caravanas que visitam aquele espaço e o local do Martírio. Neste final de ano já é perceptível um grande número de filhos ausentes que estão visitando a terra Natal, bem como, o agendamento de visitantes a Santana do Cariri", pontuou Ypsilon Rodrigues Félix, Secretário de Turismo de Santana do Cariri.

O titular da Pasta ressalta, ainda, que neste ano o complexo de Benigna, cuja obras estão a todo vapor, "tem se tornado um espaço de muitas visitações", fazendo que o turismo religioso fique mais aquecido.