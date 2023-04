Festa em açude que sangrou no interior do Ceará viraliza na web; veja vídeo

A população de Caririaçu se reuniu às margens do açude São Domingos II para celebrar a sangria do reservatório após 14 anos. Em um dos vídeos que viralizou, filmado pela estudante de enfermagem, Yohana Lima, de 21 anos, a população bebe e dança forró celebrando a festa das águas no interior do Ceará.

A estudante relata que o momento não foi organizando por ninguém. "Foi chegando o pessoal e chegou gente com som e bebidas e acabou que virou essa festa. Foi algo que aconteceu realmente de forma espontânea, como se fosse uma comemoração", relatou.

Em outro vídeo que viralizou no TikTok, uma internauta escreveu: "depois de 14 anos de espera, o açude da cidade sangrou. O povo fez festa". O vídeo de Jamily Araújo já acumula mais de 400 mil visualizações.

Orientações

O corpo de Bombeiros alerta que se estiver sob efeito de substâncias alcoólicas, é preferível que se evite entrar em lagoas, rios, açudes, piscinas, etc. A corporação também orienta que evite-se nadar após ingestão de alimentos de digestão lenta e não mergulhar de "cabeça" em locais considerados rasos ou com profundidade desconhecida.

Crianças nunca devem estar desacompanhados de um adulto responsável. Também é orientação dos bombeiros que deve-se ter cuidado ao mergulhar em mananciais de água doce, como rios, lagos e açudes, pois pode haver galhos ou outros objetos que possam prender o banhista. Em caso de afogamento, acione imediatamente o socorro especializado.

SÃO DOMINGOS II

A população de Caririaçu presenciou, no último sábado (9), a sangria do açude São Domingos II, em Caririaçu, após 14 anos. Caririaçu foi um dos municípios cearenses que mais sofreram com a estiagem nos últimos anos. Em pelo menos duas ocasiões, teve situações de emergências reconhecidas pela União e pelo Governo do Estado na última década.

Mesmo com a melhora dos índices pluviométricos, boa parte dos reservatórios de água seguiam com baixo nível de acumulação. Assim, muitas áreas da cidade tinham dificuldade em acessar água potável, sendo necessário mobilizar carros-pipa pela Defesa Civil.

Além disso, foram empenhadas ações como perfuração de poços, implantação de cisternas, sistemas de abastecimento e adutora de engate rápido.