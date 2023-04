Elevador de obras desaba e deixa dois trabalhadores feridos na Praia de Iracema

Um elevador de obra desabou em um prédio na Praia de Iracema, em Fortaleza, deixando dois operários da construção civil feridos, na tarde desta terça-feira (11).

O elevador estava no 20º andar do edifício com os dois trabalhadores quando desabou. Um dos trabalhadores caiu na marquise da guarita do edifício. Já o outro ficou pendurado na altura do oitavo andar e foi resgatado pelos outros operários.

O acidente ocorreu por volta de 14h45. O prédio, localizado próximo à esquina entre a rua Carlos Vasconcelos e a avenida Historiador Raimundo Girão, passa por reformas na fachada, com a troca de azulejos.

As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), após resgate pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. Os dois estavam conscientes no momento do socorro, segundo o capitão Plutarco.

Legenda: Os dois operários foram encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF) Foto: Reprodução

O trabalhador que caiu na marquise teve ferimentos graves, como fraturas, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o que ficou pendurado teve lesões mais leves e foi encaminhado ao hospital pelos bombeiros.

Trabalhadores estavam com equipamentos de segurança

Os dois trabalhadores estavam com as cordas de segurança presas ao elevador, segundo o capitão Plutarco. Ele aponta que os equipamentos evitaram danos piores.

Ainda não há informações sobre a causa da queda do elevador. Uma perícia será realizada na obra para entender como se deu o acidente.

"Não dá para saber com certeza. A gente sabe que o elevador caiu, mas as causas só realmente com a perícia. Também não entendemos como ele ficou pendurado, como se deu, mas pelas informações, a gente vê que poderia ser bem pior", afirmou Plutarco.