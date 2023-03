Falha técnica em elevador do Hospital Regional do Cariri deixa quatro feridos

Após falha técnica, elevador do Hospital Regional do Cariri (HRC) desceu rapidamente do piso superior, localizado acima do térreo, ao fosso do S2 na manhã deste sábado (4). O equipamente levava 15 pessoas, entre acompanhantes e colaboradores. Quatro ficaram com ferimentos leves.

Os feridos receberam atendimento médico na própra unidade, ligada à Secretaria da Saúde do Ceará e gerida pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. As quatro pessoas já receberem alta e foram liberadas.

Conforme nota do HRC, a descida ocorreu numa velocidade acima do normal, mas não houve ruptura de cabos ou outro problema semelhante.

Itens de segurança acionado

Com a queda do elevador social, todos os itens de segurança foram acionados, incluindo o sistema de frenagem.

"O equipamento está com todas as manutenções em dia. A empresa responsável pela manutenção está trabalhando para entender as causas e corrigir o problema", detalhou a nota.