Eusébio registra queda de energia em diversos bairros nesta segunda (15)

Os moradores de alguns bairros do Eusébio registraram queda de energia na noite desta segunda-feira (15). Dentre as localidades impactadas estão regiões próximas ao Centro como Lagoinha, Urucunema e Tamatanduba.

Uma moradora do bairro Centro registrou que a queda de energia ocorreu aproximadamente às 20h30. Após ligar para a Enel, a companhia deu previsão de retorno para 2h da manhã.

Veja também

No bairro Tamantanduba, a instabilidade de energia já dura cerca de uma hora e meia. "Já voltou e caiu três vezes a energia", relatou uma moradora.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel informou que "uma falha em uma linha de alta tensão que atende o município do Eusébio causou suspensão no fornecimento de energia de alguns pontos da cidade. A companhia informa ainda que dois técnicos estão no local trabalhando para normalizar o serviço o mais rapidamente".