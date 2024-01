Asfalto alagado cede e carro cai dentro de buraco na Aldeota, em Fortaleza

Um carro caiu em uma cratera, na manhã desta segunda-feira (15), quando transitava pela rua Barbosa de Freitas, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Familiares da motorista que conduzia o automóvel detalharam que ela foi surpreendida pelo colapso do asfalto no momento que passava pelo local. Ninguém ficou ferido na ocasião.

Segundo os relatos à TV Verdes Mares, a mulher estava indo trabalhar e, ao passar por uma poça d'água na via, teve o carro "engolido" parcialmente pelo buraco que se abriu na pista. O marido dela disse que o veículo foi comprado há somente duas semanas.

Em nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) confirmou que houve um rompimento de tubulação na área, que pode provocar o desabastecimento de imóveis próximos à região do incidente. Agentes da instituição estão no local e avaliam o que pode ter causado o vazamento.

"A companhia informa ainda que o local está devidamente sinalizado e isolado e que alguns imóveis das proximidades podem ficar temporariamente desabastecidos devido ao incidente. Os trabalhos devem ser concluídos ainda hoje e o abastecimento de água normalizado", completa a nota.

Legenda: Motorista acionou o seguro do veículo para retirá-lo do local Foto: João Vitor Rocha/TVM

Imagens capturadas do incidente mostram uma grande quantidade de água escorrendo pelo asfalto.

Bloqueio da via e desvios

Servidores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também atendem ao caso. Em nota, o órgão detalhou que o tráfego na rua Barbosa de Freitas, próximo ao cruzamento com a avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, está bloqueado.

No comunicado, a instituição orientou que o motorista que trafega pela rua Barbosa de Freitas deve entrar à esquerda na av. Padre Antônio Tomás, à direita na rua Vicente Leite e à direita na rua Carolina Sucupira para retornar à rua Barbosa de Freitas.

"Orientadores de tráfego seguem no local enquanto a Companhia [Cagece] realiza os trabalhos e auxiliam os condutores quanto aos desvios", completa a nota.