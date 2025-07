Etufor convoca motoristas de aplicativos com veículos de final de placa 5 para vistoria

Motoristas que operam por aplicativos estão sendo convocados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para vistorias veiculares. Neste mês de julho, a convocação é para proprietários de veículos com final de placa 5.

O serviço é realizado na nova sede da Etufor, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 5451, no bairro Passaré; e nos postos localizados na Aerolândia, Demócrito Rocha, Maraponga e Parangaba.

Os motoristas devem fazer o agendamento da vistoria pelo site da Etufor, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 134,98 — apresentando o comprovante de pagamento, e levar o veículo no dia e hora marcados à sede da Etufor.

Serviço obrigatório

A vistoria vale por um ano e é um serviço obrigatório para motoristas que trabalham por aplicativo. Nelas, o veículo passa por inspeção, a fim de assegurar que atende às normas de segurança e regulamentação, recebendo, ao final, um laudo que atesta a conformidade do veículo.

Quem não realizar a verificação no prazo previsto está sujeito a multa e apreensão do veículo em blitzes realizadas pela Etufor.

Veja cronograma:

Julho: Final de Placa 5

Final de Placa 5 Agosto: Final de Placa 6

Final de Placa 6 Setembro: Final de Placa 7

Final de Placa 7 Outubro: Final de Placa 8

Final de Placa 8 Novembro: Final de Placa 9

Final de Placa 9 Dezembro: Final de Placa 0

Veja também Ceará 74 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’ por chuvas intensas nesta quarta (2); veja locais Ceará 59 psicólogos serão convocados pela Prefeitura de Fortaleza e categoria cobra mais vagas; veja datas

O que é verificado?

Na vistoria, são observados o estado de conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria, entre outros pontos.

Segundo a Etufor, a identidade visual do veículo deve obedecer ao decreto nº 14.415, de 3 de maio de 2019, que prevê a identificação com adesivo no tamanho máximo 14cm x 14cm, a ser afixado no vidro traseiro, no lado direito superior, sinalizando a logomarca do aplicativo ou o comunicado "Este veículo trabalha por aplicativos".

Além disso, o tempo de uso de um veículo para operação por aplicativos é de, no máximo, 10 anos.

Veja os endereços para realizar a vistoria: