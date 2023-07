Etufor convoca motoristas de aplicativos com veículos de final de placa 5 para vistoria

Motoristas que operam por aplicativos estão sendo convocados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para vistorias veiculares. Neste mês de julho, a convocação é para proprietários de veículos com final de placa 5.

O órgão orienta os profissionais que nunca submeteram seus veículos às vistorias a agendá-las imediatamente, independentemente do final da placa.

Até junho, foram feitas mais de 1,9 mil vistorias em veículos que operam por aplicativo na Capital. Nos procedimentos, são observados itens como: documentos do veículo e do motorista; estado e conservação dos pneus; sistema elétrico e carroceria. Além disso, a Etufor lembra que a idade máxima dos veículos para operar nesse serviço é de dez anos.

"Outro item considerado é a identidade visual do veículo, que deve obedecer ao Decreto nº 14.415 de 03 de maio de 2019, que determina o tamanho máximo de adesivo (14cm x 14cm) afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase 'Este veículo trabalha por aplicativos'", ressalta o órgão municipal.

Feita a vistoria, o veículo recebe um selo e um laudo que comprovam a aprovação. Em caso de o veículo não atender aos itens necessários, o motorista será orientado a fazer adequações e agendar uma nova vistoria.

Os passageiros que se deslocam em veículos solicitados por aplicativos podem verificar a qualidade dos automotores por meio dos selos afixados no para-brisa dianteiro e de um QR Code, que deve também estar visível.

Multa e apreensão

Quem não fizer a vistoria dentro do prazo previsto está passível de multa e apreensão do veículo nas blitze da Etufor.

A vistoria deve ser agendada no site da Etufor. Para ter acesso ao serviço, os condutores devem emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 128,90, apresentar o comprovante de pagamento e levar o veículo no dia e hora marcados à sede do órgão municipal, localizado na Avenida dos Expedicionários.

Calendário de vistorias dos veículos por aplicativo em 2023

Final 5: julho

Final 6: agosto

Final 7: setembro

Final 8: outubro

Final 9: novembro

Final 0: dezembro

