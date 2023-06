Motorista de aplicativo tem carro 'engolido' por buraco no município de Caucaia; veja vídeo

Um motorista de aplicativos teve seu carro "engolido" por um buraco na madrugada de quarta (28) para quinta-feira (29). O caso aconteceu no cruzamento das avenidas Contorno Norte e avenida A, em Caucaia, paralelas a BR-020.

O dono do veículo, que tinha deixado um passageiro a poucos metros do local do acidente, estava dirigindo quando recebeu a notificação de uma nova corrida. Ele baixou a cabeça e tirou os olhos da rua, nesse momento o rapaz perdeu o controle da direção e caiu no buraco.

O motorista não teve nenhum ferimento no acidente, porém, a frente do veículo ficou completamente destruída, sendo possível ver algumas peças do veículo soltas no local.

Segundo relatos de moradores, constantes acidentes acontecem no local, devido à baixa luminosidade e sinalização precária.

De acordo com a população, o local, que não possuía sinalização, é uma obra da Cagece que já estava acontecendo há mais de um mês.

Contudo, na última semana a companhia teria começado a passar um encanamento no local, fazendo com que o buraco abrisse mais.

Procurada, a Cagece não se manifestou até a publicação da matéria.