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Estudantes são flagrados no teto de ônibus em movimento no Interior do Ceará

Caso foi registrado na cidade de Saboeiro.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto de estudantes flagrados sobre ônibus em movimento no interior do Ceará.
Legenda: Nas imagens, além dos dois estudantes, é possível ver um terceiro pendurado na janela do transporte.
Foto: Redes sociais.

Estudantes foram flagrados sentados sobre um ônibus em movimento na cidade de Saboeiro, no Interior do Ceará, na última segunda-feira (13). As imagens chamaram atenção pelo nível de perigo que os alunos se expuseram.

Os jovens do vídeo são alunos do Escola de Ensino Fundamental e Médio Lídia Bezerra, que integra a rede estadual de Educação. Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Educação de Saboeiro, informou que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, adotou providências administrativas.

“Começamos a tomar as providências com os gestores da escola estadual e tivemos uma reunião também com os alunos que cometeram tal ato e toda da minha equipe. Estamos acompanhando todo caso e tomando juntamente com o grupo gestor da escola estadual, do Colégio Estadual Lídia Bezerra, todas as devidas providências cabíveis”, disse a secretária da pasta, Ludermar Batista

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Apuração do caso

Ainda de acordo com a pasta, foi instaurado um procedimento formal de apuração, com o objetivo de esclarecer, de maneira rigorosa e tecnicamente fundamentada, todas as circunstâncias do ocorrido, bem como verificar a eventual existência de falhas e responsabilidades.

“O procedimento instaurado observará critérios estritamente técnicos, com ampla instrução probatória, incluindo a oitiva dos envolvidos, a análise das condições operacionais do serviço e a avaliação da previsibilidade e evitabilidade do evento, de modo a subsidiar a adoção de medidas corretivas e preventivas eficazes”, expressa ainda a nota.

Além disso, também foram determinadas providencias administrativas complementares: a comunicação formal as autoridades educacionais estaduais; contato com os responsáveis legais dos estudantes; a revisão dos protocolos de segurança vigentes; e a desenvolvimento de ações educativas voltadas a prevenção de condutas de risco no transporte escolar.

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