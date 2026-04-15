Estudantes são flagrados no teto de ônibus em movimento no Interior do Ceará

Estudantes foram flagrados sentados sobre um ônibus em movimento na cidade de Saboeiro, no Interior do Ceará, na última segunda-feira (13). As imagens chamaram atenção pelo nível de perigo que os alunos se expuseram.

Os jovens do vídeo são alunos do Escola de Ensino Fundamental e Médio Lídia Bezerra, que integra a rede estadual de Educação. Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Educação de Saboeiro, informou que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, adotou providências administrativas.

“Começamos a tomar as providências com os gestores da escola estadual e tivemos uma reunião também com os alunos que cometeram tal ato e toda da minha equipe. Estamos acompanhando todo caso e tomando juntamente com o grupo gestor da escola estadual, do Colégio Estadual Lídia Bezerra, todas as devidas providências cabíveis”, disse a secretária da pasta, Ludermar Batista.

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Apuração do caso

Ainda de acordo com a pasta, foi instaurado um procedimento formal de apuração, com o objetivo de esclarecer, de maneira rigorosa e tecnicamente fundamentada, todas as circunstâncias do ocorrido, bem como verificar a eventual existência de falhas e responsabilidades.

“O procedimento instaurado observará critérios estritamente técnicos, com ampla instrução probatória, incluindo a oitiva dos envolvidos, a análise das condições operacionais do serviço e a avaliação da previsibilidade e evitabilidade do evento, de modo a subsidiar a adoção de medidas corretivas e preventivas eficazes”, expressa ainda a nota.

Além disso, também foram determinadas providencias administrativas complementares: a comunicação formal as autoridades educacionais estaduais; contato com os responsáveis legais dos estudantes; a revisão dos protocolos de segurança vigentes; e a desenvolvimento de ações educativas voltadas a prevenção de condutas de risco no transporte escolar.