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Carteirinha estudantil de 2025 é prorrogada até o fim de maio

A partir de 1º de junho, passam a valer somente os documentos atuais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:31)
Ceará
Carteira estudantil de 2026 em primeiro plano e ônibus da frota municipal ao fundo. Imagem utilizada em matéria em que informa sobre prorrogação da validade do documento.
Legenda: Os novos documentos ainda estão sendo distribuídos pela Etufor.
Foto: Divulgação/Etufor.

O prazo de validade das carteiras de estudante de 2025 foi prorrogado até 31 de maio deste ano. Os novos documentos começam a a valer só a partir de 1º de junho. Contudo, quem não tem a carteira antiga e já recebeu a nova, já pode começar a utilizá-la, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Segundo o órgão, os alunos que perderam o documento do ano passado podem antecipar o uso da nova, desde que façam a solicitação no posto de atendimento do Terminal da Parangaba.

Ao todo, foram liberadas para confecção, neste ano, 200,5 mil carteiras de estudante. Desse total, 171 mil são destinadas à rede pública e 29,5 mil à rede particular.

A entrega das carteiras estudantis da rede particular às entidades responsáveis pela distribuição já foi iniciada. Também foram liberadas as remessas para confecção dos documentos da rede pública, que contemplam estudantes das redes municipal e estadual, de universidades públicas e bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni).

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Como solicitar a carteira estudantil de 2026?

Os pedidos podem ser feitos online ou de maneira presencial (mediante agendamento) nos postos de atendimento da Etufor. Veja as localizações:

  • Vapt Vupt: Shoppings Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza;
  • Central de atendimento Shopping RioMar Kennedy;
  • Central de atendimento da Câmara Municipal de Fortaleza;
  • Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi.

Para ter direito ao documento, é preciso estar regularmente matriculado e frequentando uma instituição de ensino localizada em Fortaleza e curso cadastrado na Etufor.

Quais são os benefícios da carteira estudantil?

A carteirinha garante benefícios importantes no transporte público, como:

  • Passe Livre Estudantil, que oferece duas passagens diárias gratuitas nos dias letivos,
  • Tarifa estudantil reduzida, no valor de R$ 1,50.

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