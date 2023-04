Estudantes da UFC denunciam ausência de ônibus intercampi há mais de duas semanas

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm enfrentado dificuldades com a ausência do ônibus intercampi. De acordo com relatos, o transporte está parado há mais de duas semanas.

Utilizado para a locomoção entre os diversos espaços da instituição de ensino superior, o serviço teve sua circulação interrompida para passar por manutenção e, desde então, não voltou ao funcionamento normal, de acordo com o estudante Gabriel Matos. O ônibus circula entre os campi Benfica, Pici e Porangabuçu.

“Todo mês ele passa, pelo menos, uma semana inoperante, em manutenção”, contou Gabriel, revelando que a ausência do serviço acontece frequentemente. O estudante frequenta aulas no campus do Porangabuçu.

Segundo Gabriel, a situação faz com que os estudantes se atrasem para as aulas, além de prejudicar o acesso de pessoas com deficiência a esses espaços.

ACESSIBILIDADE PREJUDICADA

Uma das estudantes que teve o cotidiano impactado pela falta de acessibilidade foi Vitória Rocha, que tem Distrofia Muscular de Duchenne, condição que provoca fraqueza muscular e dificulta atividades de deslocamento.

“Tenho que andar do bloco novo para o velho, e o percurso acaba fadigando mais rápido minhas pernas”, disse.

Tendo que lidar com a dificuldade de locomoção, Vitória ainda revelou sentir-se “vulnerável”, pois, ao caminhar entre os espaços, precisa, também, se expor à possibilidade de assaltos.

INSEGURANÇA

O medo sentido pela estudante foi vivenciado na pele por outros três alunos, que tiveram seus pertences roubados, no último dia 11. O crime ocorreu próximo ao campus Porangabuçu, na rua Pastor Samuel Munguba, via utilizada para acessar espaços como o Restaurante Universitário e os blocos de Farmácia e Odontologia.

Uma das vítimas, o estudante Marcos Júnior contou que ele e os amigos voltavam do Restaurante Universitário, após o almoço, e caminhavam em direção a um dos blocos, quando foram surpreendidos.

Junto ao universitário no momento do crime, Deyvson Moreira relacionou a ocorrência à ausência do intercampi, pois, como o serviço está inoperante, o trio de estudantes precisou seguir a pé.

O QUE DIZ A UFC

Em nota, a UFC informou que está ciente da necessidade de melhorar o serviço de transporte intercampi prestado à comunidade acadêmica e afirmou ter aberto processo licitatório, em fevereiro, "visando contratar serviço continuado de transporte de passageiros com motorista próprio, através de ônibus e micro-ônibus, conforme o Pregão Eletrônico nº 4/2023, publicado em Diário Oficial".

A universidade, no entanto, assegura que, durante o andamento do processo licitatório, manteve alguns dos veículos antigos em circulação para não desassistir a comunidade acadêmica.

Ainda de acordo com a UFC, a licitação está em fase avançada, aguardando apenas a assinatura do contrato. A previsão é de que o novo modelo de prestação de serviço de transportes seja implementado na próxima semana.

*Sob supervisão de Mariana Lazari.