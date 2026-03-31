Escola Yolanda Queiroz recebe prêmio por projeto de saúde ocular infantil

Um projeto realizado pela Escola Yolanda Queiroz, da Fundação Edson Queiroz (FEQ), foi condecorado no maior congresso brasileiro voltado à gestão educacional.

A iniciativa "Ver para Crescer", focada na promoção da saúde ocular infantil, recebeu, na última quarta-feira (25), o reconhecimento prata no Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE), em São Paulo.

Para representar a Escola, esteve presente no evento a professora Maely Barreto Borges, chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor. Ela recebeu a honraria pela categoria "Responsabilidade Social para Instituições de Educação Básica ou Técnica".

Desde 2008, o PNGE valoriza as práticas desenvolvidas por instituições de ensino e empresas do setor educacional em todo o Brasil. Isso é possível a partir da promoção da visibilidade a projetos que atuam no avanço da educação brasileira.

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Conheça o projeto 'Ver para Crescer'

O "Ver para Crescer" é um projeto promovido pela Escola Yolanda Queiroz e pela Divisão de Responsabilidade Social da Unifor, vinculada à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (Virex), em parceria com ligas acadêmicas e empresas privadas.

O principal objetivo da iniciativa está na promoção de exames oftalmológicos completos para as crianças, além da entrega gratuita de óculos corretivos.

A ação consiste em três etapas, todas dentro do campus da Unifor. Inicialmente, os alunos da Escola Yolanda Queiroz passam por avaliação de acuidade visual (teste de Snellen).

Depois, as crianças diagnosticadas com necessidade de avaliação mais aprofundada passam por exames oftalmológicos completos, incluindo dilatação da pupila, exame de grau e de fundo de olho. Por fim, a Unifor realiza a entrega dos óculos, com armações fornecidas pela Ótica Aliança de Ouro.