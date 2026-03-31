Novo Espaço Girassol e reforma de hospital devem ser entregues no 1º semestre em Fortaleza

O aniversário de 300 anos de Fortaleza deve contar com atrações culturais especiais e entrega de equipamentos públicos a partir de abril. Até o fim do primeiro semestre, segundo o prefeito Evandro Leitão, devem ser inauguradas mais duas unidades de saúde para reforçar os atendimentos de crianças, adultos e idosos na Capital.

As duas áreas são um novo Espaço Girassol, anexo à Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube; e a requalificação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará.

Na divulgação da programação do tricentenário de Fortaleza, nessa segunda-feira (30), o prefeito detalhou a entrega dos equipamentos, que buscam expandir o atendimento especializado e a capacidade hospitalar da Cidade.

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O quarto Espaço Girassol atenderá prioritariamente à população da Regional 11. Ele é destinado ao acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras neurodivergências.

Os serviços oferecidos incluem reabilitação especializada, estimulação precoce, desenvolvimento de habilidades, apoio psicossocial e atendimentos individuais e coletivos. Até o momento, foram inaugurados três Espaços:

Centro de Diagnóstico, no Edson Queiroz;

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no Bonsucesso;

Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré.

Hospital reabrirá portas

Sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o prefeito destacou uma transformação significativa na infraestrutura e na capacidade de atendimento. A unidade, que anteriormente contava com apenas 11 leitos, passará a oferecer 144, dos quais 10 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) .

Com área construída de 6.700 m², o novo hospital recebeu um investimento aproximado de R$ 30 milhões . Além do aumento de leitos, a unidade contará com um centro de imagem equipado para realizar exames de:

Mamografia;

Ultrassonografia;

Endoscopia;

Colonoscopia;

Raio X;

Ecocardiograma;

Densitometria.

O prefeito relembrou que a unidade precisou ser fechada em abril de 2025 devido às péssimas condições estruturais, mencionando que “as paredes estavam caindo”.

Evandro ressaltou que a entrega da nova estrutura, “muito superior à anterior”, beneficiará diretamente os moradores da região do Conjunto Ceará. Atualmente, a obra física está “praticamente concluída”, restando apenas pequenos detalhes de acabamento.

A data exata da inauguração será comunicada em breve, assim que forem recebidos os equipamentos importados que estão em trânsito.

O investimento no hospital faz parte de um pacote de mais de R$ 60 milhões destinados à saúde de Fortaleza, que inclui também reformas nos hospitais Gonzaguinha e Frotinha.

Festas e shows

Fortaleza se prepara para comemorar os 300 anos com uma programação especial de eventos culturais, esportivos e shows gratuitos, entre os dias 10 e 13 de abril.

Os shows principais acontecem no domingo, dia 12 de abril. As apresentações serão realizadas em três polos descentralizados da cidade: Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal. Estão confirmadas 14 atrações, incluindo nomes como Alcione, Simone Mendes e Nattan.

Já o dia 13 de abril, segunda-feira, data do aniversário da Capital, será feriado na Cidade. Na data, haverá show ao pôr do sol na Ponte dos Ingleses. A programação se encerra à noite com um show de luzes no Estoril, na Praia de Iracema.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.