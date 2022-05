Entenda como a direção defensiva pode salvar vidas no trânsito

Uma atitude de direção defensiva evita acidentes, não interrompe a vida e mantém o trânsito seguro. Dirigir requer estado de presença. Uma rápida distração pode ser fatal.

Um estudo realizado pelo Ministério da Infraestrutura mostrou que em 53,7% dos acidentes a causa é a imprudência dos motoristas. Destes, 30,3% ocorrem por infração das leis de trânsito, enquanto 23,4% indicam falta de atenção do condutor.

Uma rápida olhada na mensagem de Whatsapp pode causar uma colisão. Apenas um drink pode diminuir a reação do condutor no trânsito. Uma curta viagem sem cinto de segurança pode terminar com danos físicos e até em morte. Essas são algumas decisões que podem custar muito caro - para o bolso e para a vida - quando não são norteadas pela direção defensiva.

"Quando a gente fala em direção defensiva estamos pensando justamente nos cuidados que o condutor precisa ter para prevenir a ocorrência de sinistros", pontua André Luis Barcelos, gerente de educação para o trânsito da Autarquia Municipal do Trânsito de Fortaleza (AMC). Esses cuidados vão desde a questão do comportamento humano, da técnica da pilotagem, como a própria condição para a circulação do veículo", complementa.

Acidentes podem ser evitados

Estar atento às condições mecânicas do veículo é um dos principais comportamentos do condutor que faz direção defensiva. Segundo o Manual de Direção Defensiva do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a manutenção periódica e preventiva tem como objetivo evitar o mau funcionamento do veículo ou até mesmo a sua quebra.

O manual do veículo indica a periodicidade para a verificação de diversos itens. Alguns devem ser checados, no mínimo, semanalmente, e no caso de veículos de carga e passageiros, diariamente. O próprio motorista pode verificar, por exemplo, o nível da água do radiador, o nível de óleo do motor e do freio, o estado dos pneus, o funcionamento de faróis, lanternas e buzina.

O uso do cinto de segurança é outro item fundamental da direção defensiva, mesmo que o percurso seja curto. Testes de colisão mostram que batidas a apenas 20 Km/h já podem ocasionar a morte de quem não o utiliza.

“Para o motociclista, por exemplo, o capacete é um elemento essencial. Infelizmente, muitos motociclistas não usam capacete da forma correta, devidamente afivelados, com a viseira levantada. Quando você está em velocidade, qualquer obstáculo que pega no olho, faz com que aquele cidadão caia. Isso tem provocado muitos acidentes”, observa André Luís Barcelos.

Uso do celular

Usar o celular no trânsito é um dos maiores vilões da direção defensiva. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) mostram que o uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária de 20 aos 39 anos. De acordo com o estudo, digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km/h equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros.

Como explica André Luís, quando o condutor realiza alguma operação no celular enquanto dirige, perde a atenção e a visão do que está acontecendo no trânsito. “Esses comportamentos são os mais graves em relação à ocorrência de sinistro”, afirma André Luís. Em 2021, a AMC registrou um total de 4.544 infrações pelo uso do celular e 3.080 em 2022, de janeiro até o dia 6 de maio.

Excesso de confiança pode ser arriscado

Dirigir requer boas condições físicas e psicológicas para tomada de decisões. Dirigir alcoolizado, com sono ou distraído são comportamentos arriscados. “O ato de dirigir exige uma boa capacidade física e mental, principalmente para que a gente possa ter um tempo de reação capaz de evitar que aconteça um sinistro”, destaca André Luís.

Para o gerente de educação para o trânsito, o excesso de confiança dos condutores também pode ser arriscado, quando relaxam em relação às regras mínimas de segurança. “Tem muita gente que acredita que acidente nunca vai acontecer, só acontece com os outros. É um evento raro, realmente, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Então precisamos ter uma atitude proativa para evitar, sempre ter consciência do ato de dirigir, evitar utilizar substâncias que possam retardar o tempo de reação, como o álcool, e lembrar que a responsabilidade do trânsito não é só dos órgãos de segurança, mas de todos nós. Juntos salvamos vidas”, finaliza.

Maio Amarelo

No mês de maio, o Sistema Verdes Mares, com apoio da AMC e da Prefeitura de Fortaleza, lança a campanha “Por um Trânsito mais seguro”, com o objetivo de alertar a população sobre a necessidade de mudança de comportamento para que acidentes sejam evitados.

A iniciativa ecoa no contexto do Maio Amarelo, um movimento mundial que teve início em 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Ano passado foi estabelecido que a década 2021-2030 tem a ambiciosa meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito.

A campanha educativa do SVM vai trazer durante o mês de maio importantes dicas, cuidados e medidas de prevenção de acidentes, por meio de conteúdos especiais no Diário do Nordeste, programação das rádios FM 93 e Verdinha e da TV Diário, além de postagens nas redes sociais de todos os veículos.

