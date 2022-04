Confira dicas para escolher o capacete apropriado

Item de segurança obrigatório para condução de motocicletas no Brasil, o capacete auxilia a reduzir o número de vítimas fatais e acidentes graves. Por ser indispensável, é preciso atenção no momento de escolher o equipamento adequado e que garanta a proteção necessária aos condutores e passageiros.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará conta com a 3ª maior frota de motocicletas do Brasil, com mais de 1 milhão e 400 mil veículos, atrás somente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

Ou seja, é um número expressivo de pessoas que precisa ter atenção na hora de escolher o equipamento de segurança adequado. Uma das principais dicas é averiguar a presença do selo de qualidade do Inmetro, que confirma que o produto foi aprovado nos testes de impacto e resistência obrigatórios.

A partir disso, é indicado testar o equipamento no próprio corpo. Logo, o condutor deve verificar se o ajuste na cabeça é adequado, por meio da cinta jugular. Como explica o instrutor de pilotagem da AMC, Kelber Fernandes, essa regulação da cinta não pode ser frouxa, para impedir que o capacete seja destravado. Caso contrário, em um eventual impacto, o equipamento pode se soltar e a cabeça ficar desprotegida.

O instrutor comenta que o Código Brasileiro de Trânsito permite o uso de quatro tipos de capacetes. São eles:

Integrais fechados;

Abertos (Jet);

Capacetes modulares;

Capacetes do tipo misto, geralmente acompanhados por óculos de proteção.

Legenda: Capacete do tipo Integral Foto: Shutterstock

Legenda: Capacete do tipo Jet Foto: Shutterstock

Legenda: Capacete do tipo Modular Foto: Shutterstock

“A recomendação, por padrões de segurança, sempre recai sobre os capacetes integrais, dado o oferecimento de resistência aos impactos. Capacete aberto do tipo jet deixa muita gente em dúvida sobre a legalidade, mas a legislação permite, desde que tenha a viseira e a cinta jugular corretamente afixada”, complementa o instrutor. Capacetes voltados para bicicletas não possuem uso permitido em motocicletas.

Capacete possui prazo de validade?

Uma dúvida comum é o tempo máximo de uso do capacete. De acordo com Kelber Fernandes, o Inmetro recomenda que os equipamentos sejam substituídos a cada três anos. Por mais que o exterior esteja em boas condições e sem avarias, a parte interna tende a ressecar com o tempo, o que reduz a capacidade de absorver impactos.

“Talvez seja difícil convencer uma pessoa que um capacete que não tenha um arranhão sequer precise ser trocado, mas quando falamos de absorção de impacto faz toda a diferença”.

Cuidados na escolha do capacete

Por ser o principal item de segurança do motociclista, não é recomendado economizar na hora de adquirir o capacete. Também é comum encontrar no mercado paralelo produtos falsificados que simulam as marcas originais, mas que não trazem a proteção esperada.

Kelber Fernandes alerta que, principalmente em compras pela internet, um preço fora dos padrões deve ser considerado suspeito.

O que diz a legislação?

O uso do equipamento é obrigatório tanto para motociclistas quanto para os passageiros, segundo os artigos 54 e 55 do Código Brasileiro de Trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso do capacete pode reduzir em até 40% as chances de óbito em um acidente.

A infração pela falta de uso do capacete constitui infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira do condutor.

Segurança no trânsito em pauta

Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), promove o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que são transmitidos de forma semanal dentro da programação do SVM. Às quintas-feiras, os blocos são no Bom Dia 93 e no Jogada 2º Tempo; às sextas, no Bom Dia Nordeste, além de conteúdos especiais no portal do Diário do Nordeste e dicas importantes na programação e redes sociais das rádios Verdinha, FM 93 e da TV Diário.

