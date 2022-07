Em 10 anos, número de mulheres chefes de família supera homens pela primeira vez no Ceará

Reflexo de mudanças no perfil socioeconômico no Estado, o número de mulheres que chefiam suas famílias no Ceará cresceu quase 70% nos últimos 10 anos, de acordo com nova pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22).

Além disso, pela primeira vez na década, elas ultrapassaram os homens na liderança dos lares.

Em 2012, o Estado tinha 911 mulheres responsáveis pelos domicílios, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Em 2021, último ano do levantamento, o número subiu para 1,537 milhão.

Na contramão, no mesmo período, o Ceará teve redução de 8% na quantidade de homens que lideram seus lares. Há 10 anos, eram 1,596 milhão. No ano passado, eram 1,458 milhão. Confira a mudança no perfil ano a ano:

Também no período analisado, o número de homens identificados como “cônjuges ou companheiros” de mulheres responsáveis pelos domicílios aumentou 140%, ou seja, mais que dobrou. Eram 316 mil, em 2012, e na pesquisa mais recente são 757 mil. Já as mulheres na mesma condição passaram de 1,375 milhão para 1,111 milhão.

Durante a pandemia, o Diário do Nordeste mostrou histórias de mulheres líderes de seus lares que se desdobraram para manter as famílias, apesar das dificuldades financeiras. Em muitos casos, elas não têm cônjuges ou companheiros como auxílio no cotidiano.

O fenômeno de crescimento de mulheres chefes de família se repetiu também a nível nacional: passaram de 21,9 milhões, em 2012, para 34,7 milhões, em 2021. Porém, os homens ainda representam a maioria dos líderes, com 37,5 milhões - no entanto, em 2012, eles eram 39,5 milhões.

O que é a Pnad Contínua?

A pesquisa foi implantada em 2012, em todo o Brasil. Conforme o IBGE, as informações coletadas e analisadas são “necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País”.

O Instituto ressalta que os resultados do próximo Censo Demográfico, previsto para ter início no dia 1º de agosto, “serão fundamentais para a atualização das Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação”.

