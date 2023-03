Elmano entrega 1º lote do Vale-Gás Social de 2023 às prefeituras

O 1º lote de tíquetes do Vale-Gás Social de 2023 foi entregue pelo governador Elmano de Freitas (PT), na manhã desta quinta-feira (16), em solenidade na sede da Secretaria de Proteção Social (SPS), em Fortaleza.

Ao todo, 200.640 famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas nesta primeira entrega do ano às prefeituras. Mais dois lotes serão distribuídos neste ano, segundo o Governo do Estado. A solenidade contou com a presença da secretária da Proteção Social, Onélia Santana.

O investimento para o Vale-Gás Social em 2023 é de R$ 193 milhões. O público-alvo são as famílias do Cartão Mais Infância Ceará, beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 218, e famílias de jovens inscritos no programa Superação, do Governo, além de associações comunitárias e cozinhas sociais.

"É o primeiro vale deste ano, são mais de 200 mil pessoas recebendo, que elas podem trocar e receber o gás e ainda vão receber mais duas vezes ao longo deste ano. E ontem [quarta-feira] também tivemos a liberação do cartão para 150 mil crianças com ajuda financeira de R$ 100. As cozinhas também recebem o vale-gás para poder fazer comida para as pessoas que mais precisam. Então, é um dia de muita alegria, com notícia boa para famílias carentes do Ceará", declarou Elmano de Freitas.

Mais de 1 milhão de vales entregues

O Vale-Gás social foi criado durante a pandemia de Covid-19 e se tornou política pública permanente. O benefício consiste na recarga gratuita de um botijão de gás, de 13 kg, três vezes por ano.

Nos últimos três anos, foram distribuídos 1.324.574 vales, totalizando agora, com mais essa doação, 1.525.214 tíquetes.

