Duas pessoas passam mal em festa de Carnaval em Cascavel; descarga elétrica é investigada

Uma mulher e um homem apresentaram mal-estar na noite do sábado (10) durante um dos shows do Carnaval de Cascavel, cidade localizada a pouco mais de 61 km de Fortaleza, no Ceará. A suspeita, entretanto, é de que os foliões possam ter sofrido descarga elétrica no local da festa, realizada na Praça de São Francisco.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, a Prefeitura Municipal de Cascavel teria encaminhado os dois ao atendimento médico. A mulher, que apresentava sinais de embriaguez, mas ainda consciente, logo foi liberada, mas o homem, que era deficiente e estava inconsciente, ficou sob os cuidados de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel após suspeita de convulsão.

Com o atendimento prestado aos dois, o show de Xand Avião, que estava no palco momentos antes do ocorrido, foi suspenso temporariamente. A apresentação foi retomada ainda na noite de sábado (10), logo depois de constatada a melhora no estado de saúde dos dois envolvidos.

Nota da Prefeitura

Em nota oficial, divulgada no início da tarde deste domingo (11), a Prefeitura, em conjunto com a Secretaria da Cultura do Município de Cascavel, apontou que todo o cuidado necessário com os foliões havia sido tomado, reforçando também os protocolos de segurança estrutural vistoriados e aprovados pelo Corpo de Bombeiros no evento.

Além disso, divulgou boletim médico incluindo os detalhes do socorro prestado aos dois, que não tiveram as identidades reveladas, ainda durante a festa. A nota não fez nenhuma referência a uma descarga elétrica na estrutura do evento.

A hipótese, entretanto, foi apontada em nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Segundo o órgão, a Polícia Militar do Ceará atuou no isolamento do local, evitando que outros acidentes pudessem ser registrados durante a festa.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, durante a festa de carnaval em Cascavel, na noite desse sábado (10), duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade após sofrerem choque elétrico próximo ao palco onde ocorria o evento", disse o comunicado da SSPDS.

Até o momento, a Prefeitura Municipal de Cascavel mantém a declaração sobre o mal-estar dos foliões e, além disso, segue com a programação prevista para este domingo (11), que deve contar com os shows de Mara Pavanelly e Zé Cantor.