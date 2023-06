Dois operários ficam gravemente feridos após elevador de obra despencar em Fortaleza

Dois operários ficaram gravemente feridos, na manhã desta sexta-feira (30), após despencarem de um elevador de obra enquanto atuavam na reforma da fachada de um prédio residencial, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza. Os homens, de 57 e 55 anos, foram encaminhados para unidades hospitalares com diversas fraturas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a dupla teria caído do primeiro andar elevado do Condomínio Alta Vista, na rua Torquato de Aguiar, próximo ao Aterro da Praia de Iracema. Ela havia acabado de começar o expediente e atuava nas obras de ajuste do revestimento do edifício.

A corporação também detalhou que o operário de 57 anos registrou fratura no tornozelo esquerdo, enquanto o outro de 55 rompeu o fêmur direito e teve fratura exposta no mesmo osso do lado esquerdo. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades hospitalares da Capital.

A reportagem tentou contato com moradores e com a administração do local, mas ninguém quis comentar o caso.

Legenda: Vítimas atuavam em reforma da fachada do imóvel Foto: Ismael Soares

'PARECIA UMA EXPLOSÃO'

O barulho provocado pela queda do equipamento assuntou moradores que residem próximo ao prédio, como a comerciante Vanderlandia van den Brom, que foi acordada pelo som por volta das 9h15 desta manhã.

Parecia uma explosão." Vanderlandia van den Brom Comerciante "Acordei com um estrondo muito alto, muito forte.."

Inicialmente, a vizinha chegou a pensar que a origem do ruído poderia ser do próprio edifício onde mora, mas, ao verificar pela janela do quarto, constatou que se tratava do endereço próximo. Segundo ela, o residencial passava por obras de requalificação há um tempo.

"Meu prédio também está em reforma. Então eu pensava que o barulho era aqui. Mas quando corri para procurar, escutei gritos e vi pela janela do meu quarto [o que tinha acontecido]", detalhou ao Diário do Nordeste.

