Do empreendedorismo à arte, Feira Mulher em Foco movimenta praça do Conjunto Ceará; veja imagens

Roupas, artesanato e até comidas típicas estão entre os resultados do esforço feminino que inspira olhares na primeira edição da Feira Mulher em Foco 2023, realizada pelo Diário do Nordeste, neste sábado (29). O evento enche de vida a Praça da Democracia (UV4), no Conjunto Ceará, com a venda de produtos e apresentações artísticas.

O formato ainda será levado para outros dois espaços da cidade, em agosto e setembro, de forma gratuita. A ação é do Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares (SVM), criada em 2021 para celebrar as conquistas femininas e combater a violência contra o gênero.

A Feira contou com 20 espaços de vendas onde atuam equipes de projetos sociais, como o Grupo produtivo CRIART, Brilho da Lua, Costurando o Futuro, Rede Ubuntu e Feira Negra de Fortaleza.

Também participam o Projeto “Arte em Cadeia”, com peças produzidas no sistema prisional cearense, e o Programa “Nossas Guerreiras”, que estimula o empreendedorismo por meio do crédito orientado, realizado pela Prefeitura de Fortaleza.

Nádia Tais, 31, expõe os produtos feitos em parceria com outras mulheres que compartilham as vivências parecidas. Na Feira Mulher em Foco, ela representa a iniciativa Arte em Cadeia com peças de vestuário, almofadas, bolsas e bonequinhas.

"São feitos por pessoas privadas da liberdade, nós temos uma casa de apoio e nós estamos expondo o nosso trabalho", detalha. Ter essa função, representa transformação social, convívio e renda para Nádia. "A importância disso na minha vida é a ressocialização", completa.

Nádia Tais Eu estou há 6 meses no projeto, cumpri minha pena, fui na casa de apoio e eles me deram essa oportunidade

Legenda: Iniciativa comercializa produtos de pessoas ligadas ao sistema penitenciário Foto: Ismael Soares

Já do Grande Bom Jardim, Cristina Nascimento, 36, divulga os produtos feitos pelo coletivo CRIART, que tem impacto econômico e social. "Nós fazemos lanches, almoço e também alimentação para doar dentro da comunidade", resume sobre as atividades.

As artesãs do grupo conscientizam, inclusive, sobre sustentabilidade. Elas produzem um sabão ecológico feito com óleo saturado e conversam com os clientes sobre o tema.

"A Feira trouxe a parceria e vínculos, vamos conhecendo outros grupos e se fortalecendo. A maioria são chefes de família que geram renda que chega até aos filhos e netos. A Feira traz algo que não só a venda, mas o companheirismo e amizades", frisa.

Legenda: Cristina faz questão de posar com a boneca de Frida Kahlo Foto: Ismael Soares

Os laços de amizades aparecem também no público da feira, como a aposentada Sheila Gurgel, 60, que percorre os espaços da Feira empolgada ao lado das amigas do bairro.

"Eu moro aqui do lado e precisamos de mais eventos assim, está maravilhoso, para gente sair de dentro de casa, encontrar os amigos e aproveitar as compras", destaca.

Legenda: Sheila movimenta as colegas na feira Foto: Ismael Soares

Propósito da Feira

Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do SVM, explica que a estrutura é gratuita para as expositoras. As participantes conseguem boas vendas, que repercutem mesmo após a Feira devido à divulgação.

"Nosso espaço é 100% gratuito, fazemos os convites por meio de coletivos e na própria comunidade. No ano passado, tivemos depoimentos muitos bonitos e fortes de desempenho de venda e da oportunidade de ser vista", pontua sobre as duas edições realizadas no último ano.

Legenda: Rayana ouve o retorno positivo das participantes da feiras que pedem a ampliação do evento Foto: Ismael Soares

Rayana Gadelha Coordenadora de Projetos do SVM Para nós, Sistema Verdes Mares, é incrível poder colocar na rua uma iniciativa como essa, oportunizar para essas mulheres um ambiente onde possam mostrar o trabalho, que sustenta às famílias

Em meio ao movimento de mulheres empreendedoras, numa troca de conhecimento e experiências, o palco da Feira Mulher em Foco também ecoa arte. Logo no início da noite, idosas da comunidade, com saias floridas, camisas amarelas e coreografia ensaiada, resgatam clássicos da música regional.

As apresentações de grupos integralmente femininos também acontecem com o espetáculo "O circo de uma mulher só", da Companhia Itinerante de Malabares (CIM), e músicas pela DJ Maria Tavares.

Legenda: Idosas apresentam dança com música regional Foto: Ismael Soares

Além disso, foi montado um espaço de beleza, com serviços de esmaltação e designer de sobrancelhas, disponível para o público.

"A Feira deixa um legado a cada edição, que só se fortalece. O que mais ouvimos no ano passado foi: 'quando é a próxima?'", lembra Rayana. A Coordenadora revela o sonho de percorrer mais bairros de Fortaleza e avalia a possibilidade de levar o evento para o interior do Estado.

Eventos futuros

Outras duas edições da Feira Mulher em Foco 2023 estão previstas para o final dos meses de agosto e de setembro, nos bairros Conjunto Esperança e Aldeota, respectivamente.

Legenda: Produtos são dos variados tipos e ajudam na divulgação das iniciativas Foto: Ismael Soares

Ainda neste ano, o debate sobre a valorização da mulher ganha as telas pelo YouTube do Diário do Nordeste com o lançamento da 3ª temporada da série “Nenhuma a Menos”. A produção alerta e orienta o público sobre enfrentamento à violência contra o gênero.

O Projeto Elas é uma realização do Sistema Verdes Mares, e esta edição da Feira Mulher em Foco conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE