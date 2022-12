Série Nenhuma a Menos apresenta histórias de mulheres inspiradoras para o público

Somente no primeiro semestre de 2022, quase 32 mil denúncias foram recebidas na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em relação à violência doméstica contra as mulheres. O dado mostra o quão enraizada a cultura da agressão ainda está inserida na sociedade. Dessa forma, estimular ações que alterem a realidade das vítimas é fundamental para reduzir o número de ocorrências.

Como parte da edição 2022 do Projeto Elas, iniciativa realizada pelo Sistema Verdes Mares, a série Nenhuma a Menos trará, em nove episódios, histórias inspiradoras de mulheres que superaram adversidades, violências e dificuldades na busca de se tornarem independentes e livres. Todos os episódios serão disponibilizados no dia 29 de dezembro, no Youtube do Diário do Nordeste.

Com três temáticas - superação, empoderamento e autonomia -, a série reforça a importância de a mulher buscar uma rede de apoio, o incentivo à denúncia, as oportunidades do empreendedorismo feminino, capacitações e outras pautas. Um dos motes do projeto é trazer diferentes perfis de personagens, com mulheres de diferentes classes sociais, raças e origens.

No primeiro capítulo, a apresentadora Andrea Feijó conversa com Andressa Meireles, jornalista e idealizadora do projeto O Que Não Nos Disseram (OQNND); Maria Camila Moura, psicóloga e colunista do Diário do Nordeste e Raquel Andrade, advogada e coordenadora da Procuradoria da Mulher do Ceará.

No bate-papo, Andressa cita como, na época em que sofreu agressão física, não se falava em outros tipos de violência. A jornalista explica que o desenvolvimento do OQNND surgiu a partir da conversa com outras mulheres, para que elas fossem enxergadas não apenas como números de agressões, mas como histórias individuais.

Em relação ao tema “superação”, o 2º episódio da série traz a história de Lívia Vasconcelos, palestrante, empresária e pessoa com deficiência. Portadora de uma síndrome rara, Lívia recebeu o diagnóstico de que viveria somente até os 18 anos. Hoje aos 31, ela espalha sua história de vida para audiências em diversos espaços.