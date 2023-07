Feira Mulher em Foco tem programação 100% feminina neste sábado (29)

Com o objetivo de valorizar o empreendedorismo feminino e dar visibilidade a trabalhos autênticos feito por mulheres, o Diário do Nordeste realiza neste sábado (29) a primeira edição de 2023 da Feira Mulher em Foco. O evento será montado na Praça da Democracia (UV4), no bairro Conjunto Ceará, e será aberto ao público, das 17h às 22h.

No total, 20 expositoras, incluindo 5 coletivos femininos, estarão vendendo produtos de gastronomia, moda, artesanato e decoração. Além disso, a feira contará com a participação do Projeto Arte em Cadeia – SAP e do Programa Nossas Guerreiras.

"As expositoras fazem parte de coletivos de mulheres empreendedoras de Fortaleza, além de representantes das indígenas Tapeba de Caucaia e empreendedoras do grande Conjunto Ceará", destaca Rainarah Fontenelle, Coordenadora de eventos do SVM e uma das idealizadoras da Feira Mulher em Foco. "Priorizamos aquelas que produzem os seus próprios produtos e trabalhos manuais, buscando valorizar o trabalho autêntico e artesanal", acrescenta.

Além de priorizar negócios conduzidos por mulheres, a Feira Mulher em Foco também aposta em uma programação artística 100% feminina, com a apresentação do espetáculo "O circo de uma mulher só", da Cia. Itinerante de Malabares, e a música da DJ Maria Tavares. Um espaço de beleza, com serviços de esmaltação e designer de sobrancelhas, também estará disponível para o público.

Legenda: 20 expositoras, incluindo 5 coletivos femininos, estarão vendendo produtos de gastronomia, moda, artesanato e decoração. Foto: Divulgação

Com a expectativa de receber aproximadamente 1.000 pessoas, a feira vai contar com a participação de projetos sociais como Grupo produtivo CRIART, Brilho da Lua, Costurando o Futuro, Rede Ubuntu e Feira Negra de Fortaleza. "O objetivo é dar visibilidade e apoio às causas e projetos sociais desenvolvidos por essas ONGs, promovendo a solidariedade e a conscientização do público", afirma Rainarah.

Para Aliciane Barros, coordenadora da Feira Negra Fortaleza, eventos como a Feira Mulher em Foco são uma oportunidade de escoar as produções das empreendedoras. “É necessário ter ações como essa onde as mulheres possam escoar através das vendas sua produção e gerar renda para as famílias. Como representante da Feira Negra de Fortaleza de Empreendedorismo Social ser convidada pelo Mulher em Foco é trazer as mulheres negras para esse lugar de fala e de escoamento dos seus produtos afroreferenciados e o projeto vem nos oportunizar com toda estrutura”.

Projeto Elas

A Feira Mulher em Foco faz parte do Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares que combate a violência contra mulher, como explica Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do SVM e uma das idealizadoras da Feira Mulher em Foco.

"Diante da difícil realidade atual, onde os dados apontam que a violência contra as mulheres só cresce, e sabendo que a dependência financeira é uma das principais causas para elas permanecerem em relacionamentos abusivos, o SVM encontrou no incentivo ao empreendedorismo feminino uma oportunidade de contribuir com a necessária e urgente mudança dessa realidade. E assim, ano passado, nasceu a Feira Mulher em Foco, uma das principais entregas daquela edição do Projeto Elas", relata a gestora.

Ainda em 2022, foram realizadas duas edições da feira. Neste ano, o projeto segue reconhecendo e valorizando o empreendedorismo feminino local promovendo ainda mais duas feiras previstas para final de agosto e final de setembro, nos bairros Conjunto Esperança e Aldeota, respectivamente.

A Feira Mulher em Foco é uma iniciativa do Diário do Nordeste e, este ano, conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará e apoio do Governo do Ceará.

Programação Cultural

Apresentação – 17h às 22h - Dj Maria Tavares

Apresentação – 18h30 - Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade)

Apresentação – 19h às 19h40 - O Circo de uma Mulher Só (Cia Itinerante de Malabares)

Serviço:

Projeto ELAS 2023 – Feira Mulher em Foco

Data: 29 de julho de 2023 (sábado) das 17h às 22h

Local: Praça da Democracia (UV4) - Rua 418, nº 65 com Avenida E, Conjunto Ceará – 2ª Etapa