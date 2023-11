Dia dos Finados: veja movimentação nos cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana

Acordar cedo, sentir saudade e prestar homenagens a quem partiu. Essa é a programação de milhares de cearenses para esta quinta-feira (2), Dia de Finados, que sempre registra grande movimentação nos principais cemitérios de Fortaleza e da Região Metropolitana.

Sucedendo o “Dia de Todos os Santos” na tradição católica, o feriado do dia 2 de novembro celebra a memória de quem já faleceu, levando diversas famílias aos jazigos públicos e privados e às celebrações religiosas em torno da data.

Na manhã de hoje (2), o equipamento fúnebre mais antigo de Fortaleza, o Cemitério São João Batista, no Centro, teve movimentação intensa nas “ruas” que o formam, registrada por equipe do Diário do Nordeste.

O local completou 161 anos, em 2023, e guarda túmulos de personalidades históricas como Dragão do Mar, Senador Pompeu, Virgílio Távora e Barão de Studart, além de diversas obras de arte de distintos séculos.

Bom Jardim

Já no maior cemitério público de Fortaleza, o Parque Bom Jardim, o público iniciou a movimentação logo cedo, às 8h, durante a primeira das oito missas marcadas para acontecerem no local ao longo do dia.

Junto aos amigos e familiares que visitam os jazigos, vendedores ambulantes de alimentos e, principalmente, de flores e artigos católicos como terços e santos se agregam ao movimento.

Jardim Metropolitano

No Cemitério Jardim Metropolitano, unidade privada localizada no município de Eusébio, o fluxo de visitantes também foi intenso. Do lado de fora, vendedores ambulantes comercializam flores e arranjos para assegurar as homenagens.

Ônibus extras

A expectativa, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, é de que cerca de 20 mil visitantes passem ao longo do dia pelos 5 cemitérios públicos da capital cearense: Parque Bom Jardim, São José (Parangaba), Santo Antônio (Antônio Bezerra), São Vicente de Paula (Mucuripe) e Messejana.

O transporte público da cidade, inclusive, foi incrementado com 31 veículos extras, conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), saindo de todos os terminais (Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu).

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) planejou um esquema especial para controlar o tráfego no entorno dos principais cemitérios da cidade. Serão 84 agentes trabalhando nos turnos da manhã e da tarde.