'Dia D' de multivacinação para crianças e adolescentes será neste sábado (7); veja onde se imunizar

O “Dia D” de multivacinação acontece neste sábado (7) nos 118 postos de saúde de Fortaleza. A mobilização garante doses para crianças e adolescentes de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias. As unidades estarão abertas das 8h às 16h30. Todas as vacinas que compõem o Calendário Nacional serão ofertadas.

O movimento em prol da imunização é importante na proteção, bem como na prevenção do retorno de doenças já erradicadas no País.

Segundo Luciana Passos, coordenadora das redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, o dia é uma ajuda para os pais que não conseguem levar seus filhos para se vacinarem durante a semana.

Luciana Passos Coordenadora das redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza “O Dia D acontece no sábado, pois é quando os pais e responsáveis encontram, geralmente, mais facilidade de ir às unidades de saúde, devido às suas rotinas profissionais durante a semana. Então, esta é uma ótima oportunidade para levar as crianças e adolescentes ao posto mais próximo. A atualização da caderneta é muito importante. São vacinas que trazem proteção para a vida inteira.”

Para saber quais foram os últimos imunizantes aplicados e quais estão pendentes é possível acessar o cartão de vacinação pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza — disponível para download em dispositivos iOS e Android — e acessar a aba “Vacinação”.

ONDE SE VACINAR

Todos os 118 postos de saúde de Fortaleza estarão abertos das 8h às 16h30 deste sábado (7). Para saber o endereço dos locais de vacinação basta clicar no link.

Caso o posto de saúde próximo a sua casa esteja em reforma, saiba onde a vacinação está ocorrendo neste link.

QUAIS AS VACINAS DISPONÍVEIS?

Entre as vacinas disponíveis para crianças estão:

BCG;

Hepatite B;

Poliomielite (VIP — inativada e VOP — atenuada);

Rotavírus;

Pentavalente;

Pneumocócica 10;

Meningocócica C (conjugada);

Febre Amarela;

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola);

Varicela;

Hepatite A;

Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche); e

Papilomavírus humano (HPV).

Entre as vacinas disponíveis para adolescentes estão:

Hepatite B;

Dupla bacteriana (Difteria e Tétano);

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola);

Papilomavírus humano (HPV); e

Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal.

Campanha Nacional de Multivacinação

A campanha de multivacinação continua até 14 de outubro em todos os postos de saúde de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, disponibilizando todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Aos fins de semana, dois postos permanecem de plantão, das 8h às 16h30, para acolher o público. Com exceção do dia D, no sábado (07), quando todos os postos estarão abertos.

Serviço

Dia D de Multivacinação

Data: 7 de outubro

Horário: 8h às 16h30

Locais: Postos de saúde

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita