Dentista de 30 anos morre após realizar teste físico para ingresso na PM do Ceará

Uma dentista de 30 anos faleceu, no último domingo (12), após passar mal durante a Avaliação de Capacidade Física da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizada em Fortaleza.

Darlene Sonaria Ferreira foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Uma prima da dentista, que não quis ser identificada, detalhou que Darlene sofreu um infarto durante a prova para ingresso no cargo de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Complementares da PMCE.

O enterro será realizado nesta terça-feira (14), às 7h, no município de Rafael Fernandes, no Rio Grande do Norte.

Suporte médico

Em nota, a SSPDS ainda acrescentou que a dentista foi atendida pela equipe médica no local e chegou à UPA consciente.

Além disso, detalhou que "todos os candidatos apresentam atestado médico que comprova as condições de saúde do participante para a realização da Avaliação de Capacidade Física, bem como, assinam 'Termo de Responsabilidade'".

Pêsames

Conforme outra familiar, que também quis manter o anonimato, a dentista nasceu no Sítio Pau Darco, localizado no município de Riacho de Santana, no RN. Posteriormente, Darlene se mudou para Pau dos Ferros, outra cidade do interior de RN.

Em 2019, finalizou a faculdade de odontologia e posteriormente se mudou para o município de Iracema, no interior do Ceará, onde começou a atuar como dentista. A mãe dela permaneceu morando em Pau dos Ferros.

Familiares lamentaram a morte de Darlene, apontando ainda que ela era muito determinada.

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Iracema publicou uma nota de pesar sobre a morte de Darlene. "Diante desta perda irreparável, nos solidarizamos com toda família e amigos rogando a Deus conforto espiritual para todos".