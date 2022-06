Dentista de 28 anos morre em acidente de carro em Araripe, Interior do Ceará

Uma dentista de 28 anos morreu em um acidente de carro com capotamento na rodovia CE-292, em Araripe, Interior do Ceará. O acidente ocorreu na noite desse sábado (25), na localidade Sítio Teixeira, na altura do km 118.

Ana Karolini Lustosa morreu no local. Ela mora em Araripe com a família e deixa um filho. A profissional atendia em um consultório no Centro daquela Cidade do Interior do Estado e era especializada em botox, ortodontia e odontologia geral.

A Prefeitura do município divulgou nota de pesar nas redes sociais neste domingo (26)

"A sua partida atingiu violentamente os corações de todos que te amavam, que conviveram ou até mesmo aqueles que viram a foto de uma jovem profissional, mãe e mulher linda".

Legenda: O carro capotou Foto: Reprodução

A nota diz ainda: "A toda família muita coragem e conforto, nossos sentimentos estão com todos vocês nesta hora tão difícil. Agora ficaram as lembranças e a saudade, na memória guardaremos sempre com amor a sua breve passagem, mas sabendo que viverá para sempre".