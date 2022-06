Homem mata companheira a facadas e depois comete suicídio em Pacatuba

Um homem de 44 anos matou a companheira, de 34, a facadas e depois cometeu suicídio, no Conjunto Jereissati, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste domingo (26).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, o feminicídio seguido de suicídio. O casal tinha um filho, uma criança. As identidades do homem e da mulher não serão divulgadas para preservar a família.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram deslocadas para atender a ocorrência, no início da manhã.

"Um inquérito policial foi instaurado para subsidiar a investigação, que será conduzida pela Delegacia Metropolitana de Pacatuba", completou a Secretaria, em nota.