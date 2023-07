Criolo e BaianaSystem se apresentam no aniversário de Sobral neste final de semana

Ainda comemorando os 250 anos da cidade, Criolo e BaianaSystem comandarão os festejos em Sobral neste final de semana. Promovidas pela Prefeitura do município, as apresentações acontecerão na Arena Aeroporto, de acordo com a entidade.

Os primeiros a subirem no palco serão os membros do BaianaSystem, que se apresentarão neste sábado (8), a partir das 23h. Antes do grupo, porém, o público poderá acompanhar as performances do DJ Messom, às 19h, e da banda Freud Explica, às 21h.

No domingo (9), é a vez de Criolo embalar os presentes, a partir das 22h. Na mesma noite, ainda se apresentarão DJ Kah Vieira, às 18h30, e Rennê Django, às 20h.

Ao longo do mês de julho, outros nomes devem participar da comemoração, como Ana Cañas e Ney Matogrosso.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE ATRAÇÕES MUSICAIS

Shows na Arena Aeroporto

8 de julho (sábado)

19h : DJ Messom

: DJ Messom 21h : Freud Explica

: Freud Explica 23h: BaianaSystem

9 de julho (domingo)

18h30 : DJ Kah Vieira

: DJ Kah Vieira 20h : Rennê Django

: Rennê Django 22h: Criolo

20 de julho (quinta-feira)

18h : Orquestra Estrelas da Serra

: Orquestra Estrelas da Serra 18h30 : Festival Regional de Quadrilhas Juninas

: Festival Regional de Quadrilhas Juninas 19h : Rosinha do Acordeon

: Rosinha do Acordeon 20h : Joel Tomaz

: Joel Tomaz 22h : Mateus Ximenes

: Mateus Ximenes 00h: Taty Girl

21 de julho (sexta-feira)

18h30 : Festival Regional de Quadrilhas Juninas

: Festival Regional de Quadrilhas Juninas 18h30 : Raízes Forrozeiras

: Raízes Forrozeiras 20h : Thairone Andrade

: Thairone Andrade 22h : Danny Mazenir

: Danny Mazenir 00h: Desejo de Menina

28 de julho (sexta-feira)

19h : Mr. Orange

: Mr. Orange 21h30 : Homenagem à Rita Lee

: Homenagem à Rita Lee 23h : Ana Cañas

: 1h30: Procurando Kalu

29 de julho (sábado)

19h : Keylla Rocha

: Keylla Rocha 21h : Hellen Jhonny

: Hellen Jhonny 23h: Ney Matogrosso

