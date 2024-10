Crianças se candidatam e votam em simulação de eleições realizadas por colégio em Fortaleza

Previstas para acontecer no domingo (6), as eleições deste ano chegaram mais cedo para os pequenos alunos de uma escola infantil de Fortaleza. Nessa quinta-feira (3), em vez de escolherem entre prefeitos e vereadores, as crianças, com idades entre 2 e 6 anos, elegeram os mascotes e os líderes de cada sala.

No pleito, realizado pelo Colégio Mente Criativa, as responsabilidades foram proporcionais às faixas etárias, explica a membro da direção pedagógica da instituição, Abimaele Fernandes. Os estudantes mais novos, do Infantil I e II, que têm de 2 a 3 anos, escolheram qual candidato era o preferido — entre, por exemplo, o jabuti Lucy, o pinto Pipoca, o coelho Bolota ou a galinha Clarinha — para ser o bicho de estimação da turma.

"Para eles é um historinha. A gente usa livros infantis, pega os animais e leva para aquele momento de roda. A gente já tem um projeto onde eles já alimentam os animais, então eles já tem um contato e têm as preferências deles", detalha a gestora.

Já os mais velhos, das salas do Infantil III, IV, V e do 1º Ano, com idades de 4 a 6 anos, puderam voluntariamente concorrer como candidatos ao cargo de líder de sala. Na campanha, os pequenos escolhem os seus números e promoveram as próprias propostas, que incluem, por exemplo, algodão-doce no lanche e mais tempo no parque. Além de eleitores, os demais ainda podem atuar como mesários e fiscais das seções.

A gente monta o cenário direitinho, usa um aplicativo, através de um tablet, que simula a urna. No dia, faz a filinha. Tem o mesário, tem o fiscal, que a gente sempre pega de outra turma. E o voto é secreto! A gente também confecciona o 'título de eleitor' deles e, como a gente teve a semana do trânsito, eles também têm a própria 'CNH'. E, para votar, eles levaram essa carteira de motorista mais o título." Abimaele Fernandes Membro da direção pedagógica da Colégio Mente Criativa

Legenda: Estudantes ganharam até 'titulo de eleitor' próprio para participar do evento Foto: M Queiroz

Legenda: Evento teve direito a "santinho" e o voto foi secreto Foto: M Queiroz/arquivo pessoal

'Pequenos eleitores'

Esta é a segunda vez que os alunos da instituição, que tem unidades nos bairros Maraponga e Passaré, participam do projeto. Batizada de "Pequenos Eleitores", a simulação, que iniciou nas eleições gerais de 2022, é promovida a cada pleito oficial, ou seja, a cada dois anos, e visa apresentar conceitos básicos de democracia e de cidadania, além de ensinar a importância do voto e do processo eleitoral aos pequenos.

"A política é tão discutida no contexto do dia-a-dia, e as crianças percebem o mundo lá fora, as bandeiras. Muitas vezes, os pais levam as crianças para votar [...] Aqui, a gente trabalha muito vivência, então, para eles, a gente trabalha muito o mundo real, estimulando realmente a ação do cotidiano", explica Abimaele.

Legenda: Além de candidatos e eleitores, estudantes podem ainda ser mesários e fiscais de seção eleitoral Foto: M Queiroz

Nesta sexta-feira (4), como conta a funcionária, o colégio está apurando o resultado da eleição, porque, sim, os votos foram computados pelo sistema e os eleitos realmente serão encaminhados para os cargos, nos quais permanecem até o fim deste ano. E a posse, com direito a presença dos pais, já tem data para acontecer: próxima segunda-feira (7).

"Só um pode vencer, então nesse evento e a gente trabalha essa questão também. Quem perdeu precisa aprender que tudo bem, não foi dessa vez. E é muito tranquilo em relação ao aceitar, pois tudo é muito conversado, e eles muitas vezes, mesmo sendo candidatos, ficam felizes por que o coleguinha ganhou." Abimaele Fernandes Membro da direção pedagógica da Colégio Mente Criativa

'Igual ao trabalho da mamãe'

A educadora Flávia Cavalcante, mãe de uma das alunas da instituição, aprova a iniciativa. "Achei interessante, pedagógico, proporcionar um momento de reflexão junto às crianças sobre esse ato de cidadania, que é votar. Então, é muito importante que as crianças saibam esse processo democrático de eleição, de votar".

Na ocasião, a filha dela, Inaê Tremembé, de 4 anos, participou da iniciativa como mesária, mesma função que será exercida pela mãe no domingo. "Ela achou muito divertido. [...] E eu disse: 'ah, minha filha, muito bem, você sabia que a mamãe também vai ser mesária? Lá é igual o trabalho da mamãe, a gente está exercendo a cidadania'".