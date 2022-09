Após passarem mal ao inalarem fumaça em teatro, crianças levadas ao hospital têm alta em Fortaleza

Após apresentação de um espetáculo no Theatro José de Alencar, 20 crianças do espetáculo passaram mal ao inalar fumaça utilizada na cenografia do palco. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (2), no bairro Centro, em Fortaleza.

Seis crianças e adolescentes foram encaminhas a unidades de saúde "por precaução", segundo a Edisca, instituição responsável pela apresentação. Cinco delas foram liberadas após os primeiros atendimentos, ainda de madrugada, e a última recebeu alta na manhã deste sábado (03).

"Todas estão em nas suas residências, passam bem e não participarão das próximas apresentações do espetáculo", garantiu a Edisca, em nota.

A entidade pontuou que as causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas, mas, por precaução, tomará algumas medidas para as sessões a serem realizadas neste sábado (03) e domingo (04), entre elas a não utilização de fumaça cenográfica e a disponibilização no local de uma unidade móvel de saúde com equipe médica e atendimento psicológico.

'A Edisca agradece a atenção e reitera seu compromisso com a transparência e com a integridade física e psicológica das crianças e adolescentes atendidos pela entidade", ressaltou.

O ocorrido

Ainda na noite desta sexta (02), a Edisca informou por meio de nota que "está apurando as informações de maneira mais precisa". A instituição confirmou que cerca de 20 crianças se sentiram mal, com sintomas de tontura ou dificuldade respiratória.

"As equipes do serviço de emergência foram prontamente acionadas e os profissionais de saúde prestaram atendimento de maneira rápida. Todas estavam conscientes. A maioria se recuperou após os primeiros socorros e seis delas foram encaminhadas por precaução para unidades de saúde. Três delas já receberam alta e estão em casa", diz o texto.

A Edisca ainda ressaltou que direção e equipe técnica "estão acompanhando as crianças e seus familiares, dando acolhimento e apoio psicológico" e que "as causas do incidente estão sendo apuradas".

A Secretária da Cultura do Ceará (Secult Ceará) afirmou, em nota, que não houve princípio de incêndio no local.

O órgão ainda acrescentou que as vítimas receberam atendimento imediato do serviço de emergência e que foram encaminhadas para unidades de saúde. Todas estavam conscientes no momento do transporte.

Pelo menos quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local dando suporte após ocorrência.